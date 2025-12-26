藍白彈劾總統案付委 國民黨：賴應勇敢面對國會與被蹂躪的民意

「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」在野黨團日前聯合記者會。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

行政院長卓榮泰拒副署財劃法修正案後，藍白分別提案對總統賴清德提彈劾案，今在立院會通過併案交全院委員會審查。國民黨下午呼籲，面對多數民意怒吼，請賴不要只會躲在總統府，應勇敢面對國會與被賴蹂躪的民意。

國民黨批評，賴清德上任以來，無視權力分立，將國家機器私有化，發動大惡罷、不公布國會三讀通過之財劃法、施壓大法官作成違憲判決，各種毀憲行徑簡直罄竹難書；中華民國不是民進黨的私產，更不是賴的帝制王國。

國民黨指出，當前民調有超過六成國人支持彈劾賴清德，網路更有逾800 萬人連署，提彈劾案是要替人民對賴清德的獨裁，發出集體怒吼；彈劾勢在必行，正義絕不缺席。

藍白所提彈劾案規劃，明年1月14、15日舉行彈劾公聽會；1月21、22日召開第一次全院委員會，邀被彈劾人賴清德到立院說明並接受詢問；4月27日舉行聽證會；115年5月13、14日召開第二次全院委員會，再邀賴說明。

而預計立院將於明年5月19日進行彈劾案投票。

