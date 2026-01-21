藍白彈劾總統自己人不捧場 吳思瑤曬議場「台下小貓4隻」白營掛蛋

黃國昌、傅崐萁等人會前滿意地看著賴清德看板，吳思瑤卻揭露現場沒幾人。（鏡新聞、翻攝自吳思瑤臉書）

立法院今（21日）召開全院委員會，針對藍白陣營提出的「總統賴清德彈劾案」進行審查。然而，儘管藍白黨團此前強烈要求總統列席說明，今日現場卻顯得冷清，民進黨立委吳思瑤於臉書曝光議場畫面，沈伯洋發言時，國民黨54席中僅剩「小貓4隻」，民眾黨更是全體缺席。吳思瑤直言，這場由立法院長韓國瑜放任的「立院大亂彈」，連提案方自己都不捧場，堪稱一場難看的政治鬧劇。

根據彈劾審查時程，立法院原訂於今明兩日邀請總統賴清德列席說明提案意旨，然而總統府20日下午正式回函，明確指出根據憲法法庭判決意旨，「立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務」，基於維護憲政體制，決定不予列席。

對此，吳思瑤表示支持，認為總統拒絕奉陪、不隨之起舞是明智之舉。面對總統缺席，藍白立委今在議場擺出人形立牌，嘲諷總統是「皇帝」以示抗議；吳思瑤則反酸，這種純屬政治作秀的場合，總統確實無暇奉陪。

吳思瑤進一步曝光審查會現場的荒謬景象，她指出，藍白口口聲聲要彈劾總統，結果到了正式審查時，民眾黨8席立委空無一人，國民黨54席也僅有4人在座。在民進黨立委沈伯洋上台發言時，台下冷清的場面與藍白此前的激進態度形成強烈對比，「連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看！」吳思瑤批評，立法院長韓國瑜並未阻止這場缺乏憲政基礎的彈劾案，現在看來「陪演也是剛好」。

針對今日的審查程序，吳思瑤強調，民進黨團絕對不會為這場荒謬的鬧劇背書，她聲明，除了安排好的發言代表會上台表達立場外，民進黨團其餘成員全員不出席，以此展現對這場「大亂彈」政治騷擾的抵制。





