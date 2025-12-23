藍白彈劾總統賴清德案 列入26日立法院會議程

藍白針對賴清德總統的彈劾案，分別列入週五報告事項第二、三案，交全院委員會併案審查。(記者廖振輝攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕藍白立委今日4度在立院程序委員會封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，「立委赴中納管」的國安修法，也持續暫緩列案。並將國民黨團、民眾黨團針對賴清德總統的彈劾案，分別列入週五報告事項第二、三案，交全院委員會併案審查，國民黨團書記長羅智強表示，最快26日會把有關彈劾的日程規劃送立法院，細節還要繼續與民眾黨協調，初步規劃召開不只一次全院委員會，邀請賴清德到立法院說明。

廣告 廣告

羅智強表示，週五黨團大會通過之後，日程就會定案。大致上有幾個方向，首先會召開不只一次的全院委員會，邀請被彈劾人到立法院說明，並傾向要在立法院召開有關彈劾的公聽會。

羅智強指出，在全國凝聚「憲政守護力量」的部分，也會在全國展開一系列的行動，並於投票前再召開一次全院委員會，邀請被彈劾人到立法院說明，表定在明年520前後進行彈劾案的表決，這是目前日程草案的大致方向。

【看原文連結】

更多自由時報報導

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

東吳學生辣問統獨 鄭麗文反要求「不用這樣挑釁地問」！

鄭麗文東吳演講嗆提問教授「沒有大腦」 要學生勿選邊站

被鄭麗文批「不需要這樣挑釁地發問」 當事學生傻眼還原狀況！

