藍白彈劾總統 黃暐瀚曝有效招術：倒閣重選

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》引發憲政爭議，立院司法法制委員會昨（18日）通過移請監察院彈劾卓揆的提案；而藍白今（19日）上午更在議場前聯合舉行記者會，宣布正式提案彈劾賴清德。對此，媒體人黃暐瀚今直言，真想彈劾總統，恐該倒閣重選，簡單地說，倒閣絕對辦得到，彈劾、罷免總統，都不可能。

黃暐瀚今在臉書發文談到，一直沒有多談倒閣換掉行政院長卓榮泰，理由很簡單，倒閣換院長，還有下一個院長，只要賴清德總統堅持不變，朝野繼續對立，「卡死」依舊無解。

但現在藍白決定要提「彈劾」，黃暐瀚認為，那就得說清楚，第一，倒閣（院長下台）：可成（57席立委同意，總統解散國會，60天內重選），但解決不了問題；第二，彈劾總統：根本辦不到（76席立委同意，憲法法庭通過）；第三，罷免總統：根本辦不到（76席立委同意，1/2公民投票，1/2同意）。

黃暐瀚續說明，簡單地說，倒閣絕對辦得到，彈劾、罷免總統，都不可能，除非倒閣重選之後，藍白立委席次超過76席，那就有可能讓總統彈劾案送出立院，但憲法法庭癱瘓中，仍無用；讓總統罷免案，送出立院，交給公民複決。

至於怎麼做？黃暐瀚指出，都由藍綠白自行決定，但彈劾總統眼前是「絕對辦不到」的這個客觀事實，還得讓民眾清楚知道。

