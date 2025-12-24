藍白彈劾賴清德不只登上中國官媒！國台辦：我們注意到了

記者陳思妤／台北報導

藍白19日召開記者會宣布提案彈劾賴清德（圖／翻攝畫面）

行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，藍白19日召開記者會，狂喊反獨裁、反專制，提案要彈劾總統賴清德，消息也登上中國官媒《新華社》。而不只中國官媒看到了，國台辦今（24）日表態有注意到有關報導，並痛批賴清德頑固堅持台獨分裂立場，一再踐踏民主、妨害自由。

國民黨與民眾黨19日在立法院議場前，共同舉辦「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，要在院會提案彈劾賴清德。國民黨立法院黨團總召傅崐萁還多次聲稱賴清德稱帝，狂喊「清德宗已經正式來稱帝」，台灣不容許有袁世凱，不容許有曹錕。總統彈劾案也確定列入本週五（26日）的議程，藍白也要求賴清德為此到立法院接受詢答

國台辦今天舉行記者會，發言人彭慶恩被問到，民眾黨跟民眾黨共同召開記者會，宣布提案彈劾賴清德，「同時，在島內網路上發起的『彈劾賴清德』聯署活動，據統計已有超八百萬人參與聯署。對此有何評論？」

彭慶恩表示，「我們注意到了有關報導」，賴清德當局不顧島內民生福祉，為謀取政治私利，不斷操弄、挑起政治惡鬥，引發台灣民眾強烈反對。他稱，有關情況表明，賴清德頑固堅持台獨分裂立場，一再踐踏民主、妨害自由，濫用司法打壓迫害政治異己，大搞綠色恐怖、製造寒蟬效應，違背民意、人心盡失。

國台辦發言人彭慶恩主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

