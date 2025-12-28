藍白彈劾賴清德投票延到明年 黃揚明：在野黨要引蛇出洞

立法院26日通過國民黨團、民眾黨團共同提案，對總統賴清德提出彈劾。依照在野黨團共同提出的彈劾案時程表，將於2026年1月14日及15日舉行公聽會，並於1月21、22日召開立法院全院委員會，邀請被彈劾人總統賴清德列席進行第一次說明；立法院將於4月27日依法舉行聽證會，並在5月13日、14日再度召開全院委員會，邀請總統進行第二次說明，經審查程序，彈劾案將於5月19日於立法院會進行記名投票表決。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目表示，在野黨要引蛇出洞。彈劾比較像是政治攻防，政治攻防是要不斷把戰線延長，延長到包括2026年、2028年。

廣告 廣告

黃揚明指出，近期震傳媒民調顯示，支持倒閣的藍白支持者，大約五成左右。因此，在野黨應該要盡快做群眾溝通，說明為何倒閣無用；而支持彈劾的藍白支持者比例達七成左右，這也不夠強，也需要更多的社會溝通。一般民眾無法想像何為「行政院院長不副署」，用一個比較簡單的說法就是，我點了一份麥當勞的套餐，店員應該要附給我薯條，但店員居然不附。而店員說「我就是不附薯，你能拿我怎麼樣」，但我明明點了完整的套餐，要薯條、可樂加漢堡，但店員就是不附薯。就是店員賴帳。

黃揚明表示，那，我如果是一位顧客，我要如何處理？如果今天只跟店員吵架吵半天，換了下一個店員來還是一樣不附薯，換幾個店員都沒有用。所以，要直接叫店長出來，跟總公司投訴，把店長換掉，才能改善他們為人民的服務，這就叫彈劾。如果店長不理你，就必須集結更大的力量，找更多沒有辦法拿到薯條的民眾，一個一個集結，有一天，就把他推翻掉。

黃揚明說道，因此，要把戰線延長。在野黨要的就是在延長政治攻防之中達到效果，比如，邀請專家、學者探討，當總統沒有依法公告法令，會有什麼樣的政治責任。要把賴清德拔除，依目前國會的力量還不夠，因此，要做更多社會溝通，所以此次彈劾的日程安排，便是希望能夠把戰線延長至5月19日，也就是賴清德任滿二周年的前夕，到那時，在野黨地方人選大致底定，再進入到地方選舉的戰場。

黃揚明認為，對於在野黨來說，當前的態勢便是藍白站在同一陣線，對抗賴清德，賴清德當然不會坐以待斃，也開始出招了，包括總預算等議題。賴清德在大罷免之後有一段時間比較低調、比較順應民意，那時候讓他的民調開始往上。但這個月他的不滿意度上升，滿意度微幅下降，因此，賴清德只要站上火線、講越多，基本上，他的滿意度會往下降。因此，在野黨要引蛇出洞。



更多風傳媒報導

