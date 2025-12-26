藍白彈劾賴清德時程曝光 明年519投票

▲行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，總統賴清德也支持，引發在野黨不滿，藍白兩黨共同提案彈劾總統賴清德。（圖／葉政勳攝，2025.12.19）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，總統賴清德也支持，引發在野黨不滿，藍白兩黨共同提案彈劾總統賴清德，國民黨團書記長羅智強今（26）日說明，明年1月中將進行2場公聽會，接著也召開第一次全院委員會，並2度邀請被彈劾人、賴清德被詢問，最終彈劾案的投票日將定在明年的5月19日，也就是賴清德就職兩周年前夕。

根據國民黨團規劃，明年1月14日、15日將舉辦兩場公聽會，聽取社會公正人士意見，21日、22日邀請賴清德說明，並由立委進行詢問，由領銜提案人二人代表說明彈劾意旨，時間各10分鐘，再由被彈劾人總統賴清德說明，時間15分鐘，並由國民黨黨團推派15人、民進黨黨團推派15人、台灣民眾黨黨團推派2人代表，每人15分鐘進行詢問。若被彈劾人未列席，則由各黨團推派之委員進行發言，每人發言10分鐘。

廣告 廣告

明年4月27日依《立法院職權行使法》規定舉行聽證會，再邀政府與社會有關人員說明，由委員進行詢問；5月13日、14日召開全院委員會，繼續審查彈劾案，邀請被彈劾人總統賴清德列席進行第二次說明。審查完畢後，於115年5月19日院會，進行彈劾案記名投票表決。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍白將正式提案彈劾賴清德！江怡臻盼14名綠委起義來歸 面對民意

藍委赴監院要求彈劾卓榮泰！王鴻薇批：讓賴清德登基「現代皇帝」

直言藍白彈劾總統「絕對辦不到」 黃暐瀚曝最有效招數：倒閣重選