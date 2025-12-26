藍白彈劾賴清德時程曝! 綠委砲轟:虛張聲勢空包彈

政治中心／陳妍伶、欒秉宙、鍾能銘 台北報導

藍白聯手提出對總統賴清德的彈劾案，時程也曝光，明年一月將邀賴清德到立院說明，並在519進行彈劾案投票，刻意選在520就職前夕！不過在野黨明知道人數不足以跨過彈劾案門檻，綠營立委砲轟，這就是虛張聲勢的空包彈。

在野黨聯手提出，總統賴清德彈劾案，現在時程也出爐，1月中舉行公聽會，接著就邀賴清德到立院說明、接受立委詢問，4月底再辦聽證會，5月二度邀賴清德立院說明，5/19進行彈劾案記名投票，刻意訂在520就職前夕！

藍白彈劾賴清德時程曝！ 綠委批：虛張聲勢、明知門檻人數不足

民眾黨團總召黃國昌：「我們也邀請被彈劾人，賴清德來進行說明，這個立法院職權行使法的規定，是賴清德自己在當立委的時候，修正通過的條文，請賴清德要遵守。」

國民黨團書記長羅智強：「賴清德總統如果膽子不夠，或是勇氣不足他不想來的話，我想也在不意外當中。」

立委（民）吳思瑤：「相關的程序都還是需要，立法院朝野各黨，來做進一步的協商跟釐清，他們的共同點就是拿一個空包彈，虛張聲勢的彈劾案，來作為他們政治攻防、政治動員的工具。」

史上第一次由立委發起的總統彈劾案，藍白明知道加起來只有62席，跟本跨不過76席的門檻，還是堅持提案，綠營砲轟，就是把彈劾當道具，要賴清德來立法院說明。

律師黃帝穎：「這個是憲法上的打假球，這明顯是轉移不敢倒閣的心虛，而在憲判第九號的這個判決裡面，總統對於國會沒有出席，接受質詢或應答的一個義務，因此總統不需要去配合國會。」

立委（民）吳思瑤：「甚至要到全國各縣市進行公聽會，我要問一下立法院的預算，到現在也沒有開始審查，哪一筆預算可以用來支應。」

彈劾案藍白打假球，只為政治動員的目的，昭然若揭。





