藍白彈劾賴清德案週五排審 總統府：只要合法合憲 一律尊重

〔記者陳昀／台北報導〕針對藍白在立法院提出賴清德總統彈劾案，並已排入週五院會議程，總統府發言人郭雅慧今晚主持全社會防衛韌性委員會後記者會時受訪回應，立法院對總統的制衡，只要合法合憲、有完備程序，府方一律尊重；然而，明年度總預算至今未審，恐帶來重大影響，懇請在野黨立委慎思。

郭雅慧表示，在憲政體制下，立法院對於行政院長或總統本來就有相關制衡手段，這部分只要是合法合憲，它有完備的程序，我們都會給予尊重。但她要特別提醒，國政若要順利運作，五權分立，行政、立法、司法各機關都要如常運作是非常重要的。

郭雅慧特別提到，明年度總預算8月已送入立法院，至今距離年底只剩7天，卻仍無機會進入委員會討論，影響的不單單是國家安全、國政運作，包括社會民生、地方建設都會受到影響，懇請在野黨立委將總預算順利審查完成、送出立法院。

郭雅慧進一步指出，賴清德總統已有多次表達，他樂意在合法合憲、程序完備情況下到立法院「國情報告」，期盼朝野回到體制面，讓國家在面臨內外挑戰之際能夠穩定向前，雖然政黨不同、但國家只有一個，希望總預算儘快完成，拜託在野黨立委們多多思考。

被追問藍白要求賴總統按照「立法院職權行使法」到立院接受詢答有沒有違憲疑慮？郭雅慧說，她已經有表達立場，接下來就是週五立法院對程序上的討論，這部分看看後續，「只要在合法合憲的情況之下，我們的態度一律尊重」。

