藍白彈劾賴清德 他曝：川普曾因此連任失敗

▲國民黨、民眾黨發動彈劾總統賴清德，21、22日兩天舉行審查會，不過賴清德未出席。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨、民眾黨發動彈劾總統賴清德，21、22日兩天舉行審查會，不過賴清德未出席，藍白在議場擺出「清德宗」、「賴世凱」等人形立牌。前立委蔡正元說，賴清德選擇不幫自己辯護，但即使藍白席次不足，無法彈劾成功，別忘了美國總統川普在第一任期，就是因為被發動彈劾，因此連任失敗，在野黨就是藉此留下紀錄，讓人民審判。

蔡正元在《大新聞大爆卦》節目表示，賴清德不來是他的權利，立法院程序仍要照常進行。他比對美國案例，第一任期的川普曾遭彈劾，柯林頓也曾被彈劾，但他們的出席與否並不影響立法院或國會的程序運作，紀錄仍會保留，成為日後政治或選舉的重要依據。

蔡正元指出，彈劾案留下的紀錄比平面或電子媒體評論更具法律與歷史效力，能成為競選或政治角力的材料。即便彈劾未成功，仍可能影響總統選舉結果，如川普連任失敗部分原因即與彈劾案有關。當國會或立法院對總統進行問責，總統若置之不理，最終裁決權將交由人民選票決定。

他強調，國民黨在問責賴清德時需表現專業，而民進黨若表現消極，國民黨可相對放心。他直言，程序與紀錄的重要性在於確保問責歷史留存，對選民判斷與政治競爭具有長期影響。

