藍白彈劾賴清德！他「預言結局」傻眼：用來慶祝總統就職2週年？

行政院長卓榮泰不副署藍白再惡修的《財劃法》，國民黨、民眾黨先是跑到監察院陳情要彈劾卓榮泰，今（26）日又以贊成60人、反對51人在立法院提案要彈劾總統賴清德，將在明年5月19日進行投票。對此，前民眾黨中央委員張益贍也狠酸「是用來慶祝隔天520賴清德就職兩週年？」。

張益贍發文，賴清德彈劾案，今交付立院全院審查，明年5月19日投票，讓他不解「明年519白藍立委就會自動超過76席？」，他預言，當天國會彈劾案一定會大失敗，「所以是用來「慶祝」隔天520賴清德就職兩週年？」，也感嘆，白藍國會該做的事「審查總預算」不做，不該做的事做一堆。

據了解，國民黨團與民眾黨團提出賴清德總統彈劾案，針對彈劾案時程，國民黨團書記長羅智強指出，1月14日、1月15日舉行兩場公聽會，1月21日、1月22日召開第一次全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到院說明，並被詢問；另在5月13日、5月14日會召開第二次全院委員會，第二度邀請被彈劾人到院說明。最後，5月19日將進行彈劾案的投票，此期程與民眾黨一致，兩個黨團會共同提出對賴清德的彈劾案。

