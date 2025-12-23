藍白彈劾賴清德 林岱樺籲：朝野對話穩定政局

民進黨高雄市長初選參選人、立委林岱樺今（23）日召開第三場政見發表會，提出「一纜二塔三黃金」世界級港灣計畫。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長初選參選人、立委林岱樺今（23）日召開第三場政見發表會，針對近期政壇紛擾、藍白聯手推動彈劾賴清德總統等議題，她受訪直言，民進黨雖然執政，但在國會運作上確實面臨嚴峻瓶頸，朝野高度對立已成為當前政治現實，呼籲唯有回到對話，才是讓政局穩定的根本之道。

林岱樺表示，目前雖然是民進黨執政，但國會面臨很大的瓶頸，賴總統上任之後，卓內閣至今，確實有朝野對立現況，所以她還是希望朝野對話，才是讓政局穩定之道。

她指出，不論是國民黨、民眾黨所提出的方案，或是執政黨提出的對案，「我想還是希望回歸人民」，人民在乎的還是經濟，尤其在台美關稅談判持續進行之際，各界都期待能盡快傳出好消息。

她也提到，雖然目前台灣年平均GDP成長表現亮眼，今年可望達到7％，也強調現在若勤走基層的話，會發現人民企求的是經濟，因此各政黨還是要回歸人民最企盼的安居樂業。

在政策面向上，林岱樺拋出城市發展願景，主打「一纜二塔三黃金」世界級港灣計畫。她表示，高雄擁有得天獨厚的港灣條件，卻長期缺乏能被國際一眼記住的城市地標，這項計畫正是要補上關鍵一塊。

她說明，「一纜」為橫跨高雄港的跨港纜車系統；「二塔」則是在市區與旗津設置雙塔地標，形塑全新港灣天際線；「三黃金」則是串聯駁二、旗津與高雄港周邊，打造完整的黃金觀光經濟帶，帶動藝文、海洋與過夜觀光全面升級。

林岱樺強調，這不只是一項建設工程，而是一套結合觀光、產業與就業的長期治理藍圖。她指出，依國際經驗推估，該計畫每年可望為高雄帶來上千億元觀光產值，並創造10萬至15萬個就業機會，讓年輕人願意留下來、在高雄成家立業。

