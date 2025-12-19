藍白彈劾賴清德 獲中國官媒盛讚
[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰拒絕副署「財劃法」修正案，今天立法院國民黨團、民眾黨團在議場前共同召開記者會，喊話要彈劾總統總統賴清德，並酸賴清德是「袁世凱稱帝」，中國官媒也新華社也關注這一消息，環球時報更發出專文大大盛讚一番，甚至主動提及中國政治環境所沒有的「連署」、「彈劾」等規則。
民眾黨立法院黨團、國民黨立法院黨團19日召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，民眾黨總召黃國昌表示將於全台舉辦公聽會說明彈劾原由。與此同時，網路社群上「彈劾賴清德」的連署網站連結被藍白支持者廣傳，宣稱破150萬人連署，這份連署前立委郭正亮、邱毅、蔡正元等人發起；但網站被爆出數字倒退，也無人出面承認該連署網站創立者。
同時，根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理；進入憲法法庭審理，目前藍白立委加總未達門檻，若藍白陣營未進一步倒閣，實質上毫無任何效力。
對於藍白發起彈劾賴清德，中國官媒《新華社》也以「國民黨和民眾黨民意代表宣布將提案彈劾賴清德」為題刊出報導在官網，另一官媒環球時報更是發出專文稱，「無論結果如何，賴清德已被台灣主流民意彈劾掉了」。
中共官媒《環球時報》以筆名「北平鋒」撰文評論，提到藍白彈劾賴清德一事，批賴清德罔顧規則制度，專橫跋扈，遭到主流民意的全面否定是必然結果。還誇讚了國民黨主席鄭麗文回應賴清德的「在野獨裁」論，指出鄭麗文用「男人不會生小孩」戳破賴清德的論調，甚至稱台灣社會越來越清醒地認識到，真正破壞民主根基的，從來不是主張監督制衡的聲音，而是那個恃強淩弱、漠視民生的民進黨。
環球時報還稱，藍白陣營啟動彈劾程序屬於無奈，更是合情合理，文中大展精神勝利法，強調「儘管在野席次距提出賴清德彈劾案的七十六席門檻尚差十四票，但程序正義的價值遠不止於成敗輸贏。每一次公開聽證都是陽光照進暗角的機會，每一次輿論發酵都讓公眾更清醒。彈劾連署平台平均每秒增加將近2000人的速度，這正是民意沸騰的最好註腳。」
環時也主動提起近日在台灣網路社群流竄的彈劾賴清德連署網站，反批台灣內部有人對這份連署隨手填號即可冷嘲熱諷，以此貶低民眾意願的真實性，「當普通人頂住壓力按下發送鍵時，早已超越了技術層面的意義。」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
京都飯店1晚600多台幣就能住？日媒驚降價幅度 民眾樂翻
中國女機場飆罵台人原因曝！佔5排座位不知恥 聽日語秒爆炸
揭中國外交圍剿高市早苗「病急亂投醫」矢板明夫曝嚴重後果
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 112
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 342
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 198
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 52
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 7
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 5
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 4
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 19
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 38
頂樓房不能買？自住族打臉迷思：住兩年，唯一後悔的是「這件事」
「頂樓真的不能買嗎？」這句話在房產社團中長年引起爭論。有人說漏水、有說太熱、有說噪音，甚至有人直接下結論：「頂樓絕對踩雷。」然而，松山區一位屋齡26年的電梯大樓住戶，兩年前買下人生第一間頂樓小宅後，卻有完全不同的體驗。他決定把這段日子裡的真實感受分享出來，希望能讓正在猶豫頂樓的買家，多一個參考角度。賣厝阿明 ・ 1 天前 ・ 10
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 243
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 38
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 129
台積電廠區意外 南科管理局曝原因要求停工
[NOWnews今日新聞]台積電在高雄目前建廠佈局中，然而，昨（18）日晚間卻發生意外，承包商在執行混凝土吊掛作業時，太空包墜落砸到車輛車頭。南部科學園區管理局局長鄭秀絨表示，承攬商因為裝載混凝土的太...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 3
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 173
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 22