藍白彈劾賴清德 獲中國官媒盛讚

▲民眾黨與國民黨聯合舉行記者會，民眾黨總召黃國昌宣布要提案彈劾賴清德總統。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰拒絕副署「財劃法」修正案，今天立法院國民黨團、民眾黨團在議場前共同召開記者會，喊話要彈劾總統總統賴清德，並酸賴清德是「袁世凱稱帝」，中國官媒也新華社也關注這一消息，環球時報更發出專文大大盛讚一番，甚至主動提及中國政治環境所沒有的「連署」、「彈劾」等規則。

民眾黨立法院黨團、國民黨立法院黨團19日召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，民眾黨總召黃國昌表示將於全台舉辦公聽會說明彈劾原由。與此同時，網路社群上「彈劾賴清德」的連署網站連結被藍白支持者廣傳，宣稱破150萬人連署，這份連署前立委郭正亮、邱毅、蔡正元等人發起；但網站被爆出數字倒退，也無人出面承認該連署網站創立者。

同時，根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理；進入憲法法庭審理，目前藍白立委加總未達門檻，若藍白陣營未進一步倒閣，實質上毫無任何效力。

對於藍白發起彈劾賴清德，中國官媒《新華社》也以「國民黨和民眾黨民意代表宣布將提案彈劾賴清德」為題刊出報導在官網，另一官媒環球時報更是發出專文稱，「無論結果如何，賴清德已被台灣主流民意彈劾掉了」。

中共官媒《環球時報》以筆名「北平鋒」撰文評論，提到藍白彈劾賴清德一事，批賴清德罔顧規則制度，專橫跋扈，遭到主流民意的全面否定是必然結果。還誇讚了國民黨主席鄭麗文回應賴清德的「在野獨裁」論，指出鄭麗文用「男人不會生小孩」戳破賴清德的論調，甚至稱台灣社會越來越清醒地認識到，真正破壞民主根基的，從來不是主張監督制衡的聲音，而是那個恃強淩弱、漠視民生的民進黨。

環球時報還稱，藍白陣營啟動彈劾程序屬於無奈，更是合情合理，文中大展精神勝利法，強調「儘管在野席次距提出賴清德彈劾案的七十六席門檻尚差十四票，但程序正義的價值遠不止於成敗輸贏。每一次公開聽證都是陽光照進暗角的機會，每一次輿論發酵都讓公眾更清醒。彈劾連署平台平均每秒增加將近2000人的速度，這正是民意沸騰的最好註腳。」

環時也主動提起近日在台灣網路社群流竄的彈劾賴清德連署網站，反批台灣內部有人對這份連署隨手填號即可冷嘲熱諷，以此貶低民眾意願的真實性，「當普通人頂住壓力按下發送鍵時，早已超越了技術層面的意義。」

