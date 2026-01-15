藍白彈劾賴清德「要求赴立院說明」…黃虹霞直言「《憲法》沒規定」就不應該去：總統要受到保護！批：政治主張不同就杯葛「叫做濫權」

立法院藍白黨團提案彈劾總統賴清德，全院委員會14日起，安排二日公聽會，下週三（21日）、四（22日）邀請賴清德列席說明。對此，前大法官黃虹霞今（15日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，「《憲法》有規定總統要出席嗎？有寫總統有義務要去嗎？我好像沒有看到有這個」。她直言，「賴清德不應該去」。

有關總統遭提案彈劾一事，黃虹霞質問，「賴總統犯了什麼錯？什麼重大錯誤要被人家彈劾？我都搞不清楚」。她表示，「不應該如此，如果藍白立委認為大家要尊重他們是『人民選出來』的，為什麼他們不用同樣的想法，來尊重我們『人民選出來』的總統？」

黃虹霞指出，也許賴清德在政治上的想法，跟某些人是不一樣的，「但是在台灣這個民主憲政的國家，基於民主法治憲政的基本，就是享有言論自由、思想自由」。黃虹霞直指，這個言論自由、思想自由，總統也可以擁有，他也應該受到保護。

黃虹霞也批評，如果立法委員都有言論免責權，認為應該受到保護，「那為什麼會認為總統不該被保護，可以任由你們這樣子隨意說他？」黃虹霞直言，總統就是代表國家，「這樣羞辱總統，就是在羞辱國家」。

至於下週公聽會，賴清德是否應該出席？黃虹霞表示，「最應該優先考慮的，是《憲法》有規定總統要出席嗎？有寫總統有義務要去嗎？我好像沒有看到有這個」。她直指，「賴清德不應該去」。

黃虹霞指出，政治歸政治，「我們要互相尊重、彼此合作，溝通是必要的」。她呼籲，有任何的權力，是要合理行使，「不可以妨礙國家的正常運作」。她提及，所有的民主法治要相互制衡，遇到不合的地方，《憲法》也有很多可以解決的方法，比如賴清德曾經要召開院際協調會議。

黃虹霞喊話，「不要用政治的觀點來做任何的決定」。她表示，「人民選你當立法委員，不是要你維護政黨的利益，而是為全民利益著想，以台灣主體意識出發，去看待事情」。

黃虹霞點出，「不能因為政治上的主張，你跟我不一樣，我就要杯葛你」。她直指，「《憲法》沒有給你這樣的權力，這叫做濫權」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

