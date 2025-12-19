藍白彈劾賴清德！陳昭姿喊話綠粉：若其他人效法他不也是獨裁？

藍白立院黨團今天在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。民眾黨立委陳昭姿喊話綠粉，若換了一位總統效法賴清德所為，這難道不就是你們最痛恨的「獨裁政權」嗎？她強調，絕不能讓賴清德總統的帝制野心，為台灣民主法治蒙上陰影。

陳昭姿。（圖／中天新聞）

陳昭姿表示，今天在野黨的立委，齊聚在議場前門口召開記者會，正式宣布對賴清德總統提出彈劾，捍衛台灣民主憲政體制，守護台灣的民主法治。立法院三讀通過的《財劃法》修正案，這是憲法賦予立法院的正當職權。但賴清德總統竟透過行政院長卓榮泰以「不副署、不執行」的作法，把行政權凌駕於立法權之上，破壞權力分立原則，踐踏民主制度。

藍白宣布彈劾賴清德。（圖／中天新聞）

陳昭姿指出，根據《憲法》及《憲法增修條文》規定，行政院對立法院負責，#副署制度本意在於制衡總統權力，如今卻被扭曲成「行政部門可否決、沒收立法院職責」的工具。過去歷任總統，即便不認同法案內容，也未曾違反過憲法法律公布的義務，如今賴清德總統、行政院長卓榮泰已經無視憲法、違反憲法，一心一意要顛覆民主體制與治國原則。她質疑，如果一位總統可以因為個人的意志，就不公布法律、拒絕執行國會決議，那麼立法院還剩下什麼功能？人民選出的代議制度，又還有什麼意義？

藍白痛批賴清德行徑如袁世凱。（圖／中天新聞）

陳昭姿說，希望各位綠粉們冷靜想想，今天若換了一位總統，同樣效法賴清德總統，不公布法律、架空國會，這難道不就是你們最痛恨的「獨裁政權」嗎？台灣從來都不是民進黨的專利，接下來我們會舉辦全台彈劾公聽會，讓社會大眾了解台灣正在面臨的民主憲政危機，絕對不能讓賴清德總統的帝制野心，為台灣民主法治蒙上陰影。

