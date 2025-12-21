藍白彈劾賴清德！黃國昌預告26日提程序草案：各地舉辦完公聽會後再表決

記者詹宜庭／台北報導

立法院在野黨將對總統賴清德提出彈劾案，民眾黨主席黃國昌今（21日）受訪時預告，26日將提出彈劾程序草案，包括全院委員會什麼時候召開、怎麼進行，他這一兩天跟國民黨立法院黨團書記長羅智強密集討論中。此外，由立法院依照《立法院職權行使法》相關規定，將到台灣每個縣市、社區舉辦彈劾總統公聽會，等到所有公聽會舉辦完畢後才會進行投票表決程序，要讓人民清楚知道為何彈劾。

藍白19日宣布對賴清德提出彈劾案，黃國昌下午出席民眾黨「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇前受訪表示，彈劾文上周五就已經全數簽署完畢，也正式送給議事處，23日就會排入程序委員會，26日會提出彈劾程序草案，包括全院委員會什麼時候召開、怎麼進行，這一兩天跟羅智強密集討論中。

廣告 廣告

黃國昌指出，這場彈劾賴清德總統違憲程序他都非常慎重看待，會在立法院先召開公聽會，也會邀請賴清德總統依照《立法院職權行使法》規定列席說明，「請賴清德總統注意，這不是邀你來國情報告，而是以被彈劾人身分列席說明」。他也提醒賴清德不要誤會，可請賴列席說明的條文，跟新國會一點關係也沒有，而是賴當立委時就已經就通過的條文，「我不知道賴清德會不會又說違憲，說立法院沒資格邀請列席說明，請5位司法『獨夫』出來幫忙洗地，說條文違憲」。

黃國昌批評，民進黨現在做什麼沒下限的事都不會讓他感到驚訝，但在野黨要訴諸的是，台灣人幾十年來爭取到的民主自由法治，在賴清德執政短短一年多時間，就被糟蹋地體無完膚。因此，立法院依照《立法院職權行使法》相關規定，到台灣每個縣市、社區舉辦彈劾總統公聽會，等到所有公聽會舉辦完畢後才會進行投票表決程序，要讓人民清楚知道為何彈劾。

更多三立新聞網報導

喊話給後備憲兵「新使命」！賴清德也喊話在野黨：我們只有一個國家

邱垂正：中共促統轉移國內外壓力 兩岸情勢已大不同

凌濤快看！洪孟楷呼籲別陰謀論、貼標籤：肯定中央和地方的應對作為

北車襲擊4死！警政署指「隨機有計謀襲擊」：總統希望深入調查嫌犯背景

