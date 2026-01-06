藍白彈劾賴「玩假的」？鍾佳濱揭疑點：白8席有人想留下來？

論壇中心/綜合報導

藍綠兩黨僵持不下，國民黨擬發動彈劾總統全國宣講，有綠營黨務人士評價直指，完全是假議題，因為根本沒有推動成功的可能性。對此，民進黨立委鍾佳濱表示，藍白搞彈劾是在「玩假的」，現在國會延會，卻因彈劾案的公聽會、審查會，導致過年前無法處理中選會人事同意權，鍾佳濱不禁質疑，民眾黨八席「是不是有人又想留下來」？

鍾佳濱在《台灣向前行》節目中指出，原本年前12次的委員會，要審查預算綽綽有餘，但現在藍白弄個彈劾案，導致中選會人事同意權沒時間處理。鍾佳濱質疑，「是不是有人怕兩年期限到了」又想留下？因為中選會沒辦法運作，「畢業證書沒給」，開學後又能繼續上學，對此，他不禁狠酸「要留級也不是這個狀況吧」！

鍾佳濱進一步認為，彈劾案就是個「假議題」，裝模作樣弄個審查會，拖到520才投票，之後還要憲法法庭審理，讓他不禁懷疑，這段時間「是不要有人要為自己選市長暖身」？鍾佳濱也呼籲，總預算的問題藍白不用多做評斷，只要回來好好開會，這件事就可以迎刃而解。

