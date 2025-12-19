藍白彈劾連署疑造假？工程師曝「後台介面」打臉：可手動改數字

政治中心／張予柔報導



藍白陣營近日正式提出彈劾總統賴清德，相關話題迅速延燒，一個名為「彈劾賴清德」的連署網站也隨之出現，聲稱短時間內已累積數百萬人參與連署，卻掀起許多人質疑。對此，有工程師質疑網站的真實性與技術可信度，多名具資訊背景的網友陸續指出，網站後台疑似存在可「手動修改連署人數」的設計，引發網路一片譁然。









藍白彈劾賴清德疑造假？工程師曝後台介面「可手動改數字」轟：這什麼X能連署

有軟體工程師在社群平台表示，透過簡單檢視網站程式碼，就能發現後台疑似具備直接修改數字的功能。（圖／翻攝自 Threads）

廣告 廣告

該連署網站號稱由前立委郭正亮、邱毅及蔡正元等人發起，截至下午2點30分左右，頁面上顯示的連署人數已突破400萬。不過，一名軟體工程師在社群平台《Threads》發文直言，僅透過簡單檢視網站程式碼，就能發現後台疑似具備直接修改數字的功能，質疑該連署數據的可信度。他更不諱言痛批「這是什麼低能連署，下去洗洗睡」，貼文迅速引起大量轉發與討論，不少網友也開始對網站數據提出質疑。









藍白彈劾賴清德疑造假？工程師曝後台介面「可手動改數字」轟：這什麼X能連署

有其他名工程師發現，後台管理介面（Admin）相關程式碼疑似直接暴露在前台，且程式碼中出現名為「使用手動設定數字」的選項。（圖／翻攝自 Threads）

不只一位工程師發現異狀，另有資訊背景網友指出，該網站的後台管理介面（Admin）相關程式碼疑似直接暴露在前台，幾乎沒有任何防護機制。他進一步發現，程式碼中竟出現一個名為「使用手動設定數字」的選項，說明文字清楚寫著「開啟後將顯示手動設定的數字，關閉則顯示真實連署人數」。該名網友隨後將這段程式碼交由AI模擬後台使用者介面，結果顯示，只要點擊該按鈕，就能自由切換顯示模式，甚至「使用手動設定數字」。





藍白彈劾賴清德疑造假？工程師曝後台介面「可手動改數字」轟：這什麼X能連署

網友紛紛留言怒批「這種後台操作的手法，真的挺中共的」。（圖／翻攝自 Threads）

相關截圖與模擬畫面曝光後，度掀起熱議，不少網友直言，若工程師的說法屬實，該連署網站所公布的數據恐怕毫無公信力，甚至淪為政治操作的工具。也有人表示，「藍白死亡連署玩不膩」、「不把正事做好，老把精力放在這種奇怪的的地方」、「這種後台操作的手法，真的挺中共的」。

原文出處：藍白彈劾賴清德疑造假？工程師曝後台介面「可手動改數字」轟：這什麼X能連署

更多民視新聞報導

桃園找舒華拍觀光宣傳片！「5小時僅24次觀看」網揭曝原因

彈劾賴清德連署每秒增2000人？小草嗨翻遭她打臉：有夠蠢

南韓總統提「禿頭藥」納健保！網戰翻：在開玩笑？

