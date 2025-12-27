藍白彈劾「拖至明年520」 徐嶔煌：為選舉浪費藍白粉1事！

論壇中心/綜合報導

藍白宣布對總統賴清德啟動彈劾案，明年1月21日、22日將由立法院全院委員會召開審查會，邀被彈劾人說明並進行詢問，5月召開第2次審查會，5月19日進行彈劾案投票，意圖將彈劾戰線延至明年520。對此，財經專家徐嶔煌表示，賴清德不會因為彈劾案而難堪，這件事最大意義是會浪費藍白支持者「四個月的人生」，只是為了2026畫一個議題，到最後一定是大彈劾大失敗。

徐嶔煌在《台灣向前行》節目中指出，總統彈劾案本身需要立法院2/3決議，所以根本就「湊不到那些人」，最後一定是「大彈劾、大失敗」。徐嶔煌認為，除非藍白真的提出倒閣、重選，否則公聽會到投票日的這「四個月」肯定是浪費人生，只有小蔥和鄭麗文支持者會認真的去看這部劇的劇情，社會上多數的人對藍白不會有任何共鳴。

徐嶔煌直指，藍白就是為了2026畫一個議題，拿來在大選的時候用，藍白候選人可以出來講一句「我們要彈劾賴總統」，但是民眾看政治看很多年，有很多人會被騙、但是有更多人看得清楚「你們就是為了選舉，端出一個連過都不會過的彈劾大戲」，真的會黏著國民黨、民眾黨跟著看的，一定是鐵到不行的鐵粉，大家都知道「這就是在打假球」。徐嶔煌強調，這種劇「歹戲拖棚」，有人甘願追就去追吧，但對你人生「10元都不會多賺」，只是在浪費時間。

