藍白待整合 綠鄭朝方未鬆口

下屆新竹縣竹北市長選舉仍撲朔迷離，新竹縣長、竹北市長、立委等3大選舉人選是牽一髮而動全身。圖為竹北市公所。（陳育賢攝）

民國111年第10屆新竹縣竹北市長選舉，代表民進黨參選的鄭朝方，以40.35％的選票擊敗國民黨的前立委林為洲，一舉翻轉長期由國民黨與泛藍執政的竹北市，而下屆選舉鄭朝方是否尋求連任或更上層樓挑戰縣長寶座，其尚未鬆口，面對可能的藍白合，鄭朝方強調，會在最適當的時間做出最好的安排。

鄭朝方3年前面對國民黨立委轉換跑道的林為洲、無黨籍市公所祕書郭漢章以及當時代表民眾黨參選的林冠年等3強，鄭朝方最終是以清新、年輕的形象，為民進黨首次拿下全國第2大縣轄市的竹北市。

竹北市的選民結構過去一直是藍大於綠，但近年因竹科、台元等科技園區而移入的科技人已打破原本的政治版圖，這批已占竹北市過半人口的「高知識新移民」，沒有宗親派系包袱、較沒有政治色彩，大多以執政成績及候選人的形象為投票原則，一般認為，鄭朝方之所以能翻轉竹北市，就是贏在中間選票。

而下屆市長選舉，連任的鄭朝方始終未鬆口，由於3年來的執政讓市民有感，若尋求連任，一般認為過關機率很高，除非有重量級政治明星挑戰，又或是藍白等在野緊密合作，否則要撼動其連任，有一定難度。

變數在於鄭朝方是否要放棄連任，挑戰縣長寶座，竹北市長部分是否出現民進黨與時代力量合作的空間？此問題同樣發生在國民黨與民眾黨身上，縣長、竹北市長、立委3大選舉由誰出征，是藍、白各自爬山？還是通盤檢討後合作？可謂是牽一髮而動全身。

針對下屆竹北市長人選，鄭朝方以民進黨新竹縣黨部主委的身分表示，3年來不斷積極海選人才，目前地方已有幾位優秀人士表達服務意願，黨部會審慎評估，在最適當的時間做出最好的安排。

將參選新竹縣長的國民黨縣黨部主委陳見賢則表示，目前還是撲朔迷離，竹北市長部分還沒有人表態，可能要到農曆過完年才會有人選，跟民眾黨當然有合作的可能，一切還是要以勝選為目標。