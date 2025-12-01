藍白得寸進尺！竟要求總統國情報告即問即答 鍾佳濱一劍封喉

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

總統賴清德宣布未來8年會投入1.25兆元的國防特別預算，國民黨、民眾黨立法院黨團「磨刀霍霍」，不約而同要求賴總統赴立法院進行「國情報告」，而且還主張應「即問即答」引發爭議。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（1）日表示，國情報告如何進行，憲法法庭的大法官已做出明確解釋，但不能有實質的質詢，倘若背離此邏輯，就是侵犯到兩院職權。





今早9時30分，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區受訪。記者提問，關於總統來到國會國情報告，國民黨團好像堅持一定要問答，但至於是有問有答、一問一答、即問即答，您怎麼看他們一定堅持要問答？

對此，鍾佳濱回應，這件事情還是要回歸到憲法，去（2024）年因《立法院職權行使法》修法之後，關於總統國情報告要如何進行，憲法法庭的大法官已經做出了明確解釋，合憲的部分就是立法院可以邀請、總統也可以來，但不能有實質的質詢。

因為根據憲法，鍾佳濱解釋，只有行政院向立法院負責，立法院可以對行政院提出質詢，如果說「背離」這樣的一個邏輯，就是侵犯到兩院職權，「因此，我相信總統不會去侵犯到憲法上對於行政、立法機關的質詢」。

鍾佳濱說，而且總統是憲法的守護人，也提到國情報告須合憲且依法，因此未來一定要依照上述原則來進行。







