藍白從總預算案挑718億優先通過！綠黨團轟「憲政首例」 吳思瑤：偽善

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

115年度總預算案遲未付委審查，藍白今（16）日卻在立法院會提案，從中放行718億急迫性新興預算，包括TPASS月票補助費、各縣市治水計畫等，同時以人數優勢通過表決，盡付二讀。對此，民進黨立院黨團向藍白提出3問，直指藍白任意曲解法律，破壞憲政體制。民進黨立委吳思瑤也痛批，藍白差別式挑案放行，丟包其餘97.63%總預算擺爛不審，還假裝自己是大善人給恩惠，根本是偽善。

廣告 廣告

115年度總預算案遲未付委審查，藍白今（16）日卻在立法院會提案，從中放行718億急迫性新興預算。（資料照）

鍾佳濱今早在立法院受訪時提出3大質疑，第一，藍白優先通過718億新興預算，為何認為其他2200億就不重要、不攸關民生？第二，既然總預算案都還未付委審查，藍白如何得知哪些重大、哪些急迫？第三，既然藍白已明白預算的重要性，為何不直接審議整本總預算案？

針對藍白援引《預算法》第54條放行部分預算，鍾佳濱解釋，該規定是指，若總預算未能在期限內完成審議，導致新興預算無法動支，當行政院認為其中有特別重要的，才會拜託立法院趕快讓這些先行動支，但藍白卻由立法院主動提出，簡直是憲政上的首例，再次以立法權侵犯行政權。

吳思瑤透過臉書指出，藍白今天在立法院會又搞黑箱突襲，現在總預算案被凍在程序委員會、還沒付委，藍白放著總預算不審，表決前10分鐘才發下「薄薄兩三頁」的提案，決定拆解總預算案，選擇性放行急迫性預算。

吳思瑤續指，藍白「薄薄兩三頁」提案根本沒算出總數是多少，還是民進黨在台下幫他們算出是718億，急就章粗糙無比，「我就問，一部法案還沒付委還未列案，可以抽出其中幾條來優先通過嗎？」

吳思瑤也說，115年度總預算3兆350億，是一整案一大包，藍白挑出其中718億來審查，只佔總預算的2.37%，只佔2992億急迫性新興計畫的24%，差別式挑案來放行，就是丟包76%的新興預算、將97.63%總預算擺爛不審。

吳思瑤痛批，藍白明明是踐踏程序大搞黑箱，薪水小偷投機取巧，還把自己包裝成大善人給恩惠、做功德，「這不是偽善，什麼是偽善？」她強調，反對立院開惡例；反對頭痛醫頭、腳痛醫腳式的差別式審查；反對平時不燒香、臨時抱佛腳的選擇性審查。

更多FTNN新聞網報導

藍白擬放行TPASS、每胎10萬預算 綠黨團轟「人民非乞丐」敲碗才給飯吃？

總預算案優先於彈劾總統？民進黨曝66.9%人認同 籲藍白「不要裝睡叫不醒」

國民黨擬放行TPASS月票、生育補助預算 賴清德：為德不卒

