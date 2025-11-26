藍白復辟公投綁大選！ 綠黨團疑示意反制：交給更大民意制衡

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 藍白兩黨日前利用國會多數強行三讀《公民投票法》修正案，讓已被證明造成選務大混亂的「公投綁大選」重新復活，引發社會高度疑慮。面對藍白在財劃法、選務制度等議題上連番暴衝，民進黨雖處國會少數，但態度並未退縮，25日更釋出訊號，將以「更大的民意」反制國會的粗暴立法。至於是否支持公民社會提出公投案，民進黨團雖尚未鬆口，但明確表態公投本質是人民用來制衡暴衝國會的民主武器。

民進黨立院黨團今（26）日由幹事長鍾佳濱針對時事輿情，接受媒體聯訪。

鍾佳濱指出，民進黨團對於公投綁大選的意見，是公投沒有不好，而是擔憂合併舉行會產生2018年的選務爭議。

他也重申，公投是更大的民意，公投應該要順順利利，因此，我們不支持公投併大選，但是，支持公民用公投來表達對現在藍白掌握的國會多數，對他們暴衝來發揮公民制衡力量。

鍾佳濱說明，公投法有創制、複決兩大特質，過去公投有部分是對於現行立院通過法律表達不同意見，這則是複決機制，對於國會多數通過不符社會期望法案，公民社會會運用公投方式糾正國會錯誤。

鍾佳濱強調，相同地，國會怠惰不提出人民需求法案，公投也可對人民需要提出創制原則，要求行政、立法部門制定政策。如果對公民權了解，公投是對於行政權、立法權怠惰、荒腔走板的制衡機制。

