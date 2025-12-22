藍白必合？李哲華：嘉義不會三腳督還有奇兵

▲民眾黨徵召張啓楷選嘉義！藍營支持者焦慮 李哲華：不會三腳督。（圖／記者吳翊緁攝，2025.09.15）

2026嘉義市長選戰，民進黨已確定由立委王美惠出征，而在野陣營動向備受關注。民眾黨預計於本月24日，正式徵召委張啓楷投入選戰，藍營支持者高度焦慮，擔憂「藍白合」破局，演變成保送綠營的局面。對此，國民黨組發會主委李哲華直言，想看三腳督的人會失望，藍白定調一定會合作，共推能贏的人。

民眾黨主席黃國昌，日前點名立委張啓楷參選嘉義市長後，黨部已排定24日正式徵召，張啓楷近期頻繁出席嘉義地方活動；而民進黨參選人王美惠維持穩定節奏，靠著高親和力穩守綠營版圖。

國民黨雖有議員鄭光宏、陳家平及心臟內科醫師翁壽良表態有意參選，但正式人選仍還沒確定。基層支持者憂心，若藍白雙方堅持己見，恐重演宜蘭縣長選舉的合作困局，呼籲黨中央應儘早制定民調機制，避免內耗影響選情。

面對外界疑慮，國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華強調，中央黨部已定調嘉義市將與民眾黨合作共推，目標是推出最強勝選人選，更預告，距離選舉登記還有時間，除了現有人選，也不排除找奇兵參戰，直言「好酒沉甕底，想看三腳督的人會失望！」

