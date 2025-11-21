藍白必合？郭正亮預判柯志恩若做這事有贏面

▲前立委郭正亮預判藍委柯志恩若和民眾黨合作，真的有贏面。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注。對此，前立委郭正亮昨（20）日談到，高雄方面，民進黨普遍認為綠委賴瑞隆比較有可能出線，國民黨立委柯志恩如果能和民眾黨談合作，並得到民眾黨公開支持，真的有贏面。

郭正亮昨在《亮話天下》中表示，高雄的柯志恩、台南的謝龍介、屏東的蘇清泉如果能得到民眾黨公開支持，真的有贏面。他說，因為民眾黨是有空氣票的，如果這個黨的旗子插出來，說民眾黨願意支持謝龍介，對手林俊憲嚇都嚇死了。

郭正亮認為，柯志恩要跟民眾黨好好談，人家不一定要跟柯志恩競選市長，可是妳要人家的票，所以柯志恩就要談，譬如她願意站民眾黨的台，甚至如果能夠當選，內閣可以分2、3個給民眾黨，這都是可以談的。

郭正亮指出，如果是台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，都沒問題，因為他們太強了。可是如果你還沒當選，而且你需要民眾黨的票，你可能就需要這個平台。跟民眾黨合作，只要能夠勝選，那就是最好的事。

