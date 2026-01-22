藍白快看！AIT說重話「自由有代價」 谷立言：軍購案至為關鍵

即時中心／徐子為報導

藍白數度在立院程序委員會杯葛軍購特別預算案，導致遲遲無法付委審議，引發外界對台灣防衛決心的擔憂。美國在台協會（AIT）處長谷立言今（22）日出席座談會時強調「自由均有代價（Freedom is not free）」，美國只能在朋友「自助」的程度內提供協助；他還強調，總統賴清德日前曾諾，盼能通過規模1.25兆的特別預算等方式，來挹注國防「至為關鍵（so critical）」。

國防安全研究院今舉辦「強化國防投資與國家整體發展」座談會，邀AIT處長谷立言專題演講，外交部政次陳明祺、國安會諮委黃重諺等人均與會。由於近期國防預算、年度總預算案在立院審議卡關，美方態度備受各界關注。



谷立言今天演講時，有一段落聚焦區域安全責任，並意有所指稱「自由均有代價」，美國只能協助那些願意「自助」的朋友。他轉述川普的「國家安全戰略」，指出美國不能、也不應獨自承擔他國被侵略的重擔，呼籲美國同盟夥伴須投資自己，才能有效嚇阻被侵略。



針對台灣挹注國防，谷立言給予高度肯定，並特別提到國防預算規模。他表示，台灣軍人現在需要的，就是「完成任務的工具」，也因此賴清德承諾的，2030年前將國防開支增加到GDP5%，「包括透過1.25兆新台幣的特別預算，是如此關鍵」。



谷立言進一步指出，台灣國方不僅是增加支出，更重要的是「花得更聰明」。他認為，台灣著重取得低成本、不對稱系統（如無人機、反艦飛彈），以及具韌性的通訊與防空系統，完全符合台灣本身的軍事需求，而美國也將盡快交付相關設備。





