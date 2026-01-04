藍白怎合？ 柯駐嘉市挺張啟楷、昌堅選新北 鄭：溝通順暢

民眾黨主席柯文哲陪同黨籍市長參選人張啟楷到嘉義掃街拜票。（圖／東森新聞）





藍白兩黨2026怎麼合作，民眾黨主席柯文哲最新說法，一早，持續陪同黨籍市長參選人張啟楷到嘉義的菜市場掃街拜票，是否會見國民黨主席鄭麗文，柯文哲重申，有機會就見面，一切按照機制處理，至於鄭麗文也強調，大家會共推人選、彼此全力輔選。

民眾：「不希望你跟宋楚瑜一樣，成為歷史台灣的罪人。」

掃街跟民眾握手，聽到這語重心長的話，柯文哲的表情耐人尋味。

民眾vs.民眾黨前主席柯文哲：「看到你我病就好一半了，（好謝謝）。」

重返政壇，「long Stay」嘉義，柯文哲親自督軍，要替黨籍立委張啓楷拿下市長寶座。

民眾：「柯文哲加油。」

不過外界更關注，嘉義是否在野合，藍營3位潛在選有人提黨內初選後，再跟張啓楷協調，也有人提，所有選將一次比，一次解決。

民眾黨前主席柯文哲：「這也...我們還是按照機制來處理，至於嘉義市的藍白合問題，還是當事者來講最清楚。」

立委（眾）張啟楷：「對嘉義市藍白合，都已經釋出了善意。」

國民黨主席鄭麗文：「就算不是國民黨提名的、黨籍的同志，我們也跟黃國昌委員一樣，既然是大家共推的人選，我們都會全力輔選。」

在野對藍白合進程，現階段仍在釋善意，2026選舉深水區，兩黨先不談，目前心力全放在總統賴清德上，鄭麗文不滿綠委林宜瑾提修兩岸條例，要刪「國家統一」，正名兩岸分屬兩國。

國民黨主席鄭麗文：「出現個人政治生涯，重大危機，貪腐無能的時候，就會搬出台獨這帖，救命湯。」

至於柯文哲超不滿，他聲稱已聽到執政黨要修理現任主席黃國昌的風聲。

前民眾黨主席柯文哲：「目前民進黨政府是誰在操盤，你把我柯文哲關了一年，我可以一笑置之，就算了，你們還派人來放話，還要如法炮製，把黃國昌再搞一遍，再來一遍，我一定焦土政策，這次我就不一樣了，賴清德在你一念之間。」

2026地方選舉，藍白還沒合，彼此先轟執政黨，看似兩黨都很合。

