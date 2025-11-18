藍白怎麼合？李乾龍：誰讓誰是選民在決定的

國民黨副主席兼祕書長李乾龍(中)受訪談到，對於2026縣市長藍白合人選，強調選舉是選賢與能是選民在決定的。（吳嘉億攝）

即將在明日登場的國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌會面，國民黨副主席兼祕書長李乾龍、民眾黨祕書長周榆修今（18）日下午一同現身新北市新莊區凱悅嘉軒酒店做場勘與溝通；在面對新聞記者追問2026縣市長藍白合人選時，強調選舉就是選賢與能，一切都是以選民為主，誰讓誰是選民在決定的。

李乾龍表示，要記取、可惜2024藍白合沒有成功，不然現在台灣2300萬人就已經可以過得好日子；所以要記取教訓，希望2026縣市長地方選舉甚至2028總統、立委大選，藍白能夠一起合作，讓台灣尋求和平，讓台灣老百姓過好日子。

針對民眾黨前立委蔡壁如向鄭麗文喊話，建議該讓就讓，包含新竹市、嘉義市、竹北、彰化、員林等五大戰區；李乾龍回應，選舉的考量都會全盤做通盤的檢討，至於藍白合哪個區域可以合作都是後話，強調明天是一個好的開始，從立法院政策的合作、大罷免裡藍白合等都看到很重要的契機，重申明天是為2026、2028開啟藍白合非常好的一個開始。

