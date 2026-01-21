藍白怒轟袁世凱 綠委反嗆倒閣

立法院21日舉行全院委員會審查賴清德總統彈劾案，藍白2黨將賴著袁世凱戎裝稱帝及身穿龍袍的合成照，放在議場發言台旁諷刺賴，提案人國民黨團總召傅崐萁上台發言。（姚志平攝）

立法院21、22日召開全院委員會審查「賴清德總統被彈劾案」，由於賴未出席，藍白擺出賴清德「袁世凱」版人形立牌輪番上陣痛批。國民黨團總召傅崐萁痛批賴把台積電供應鏈奉送到國外，掏空三代人的努力；民眾黨團總召黃國昌則喊話14位綠委倒戈，讓彈劾案可成立。

由於賴清德總統昨未出席彈劾審查會，改由朝野黨團推派人選上台發言。原訂2天藍綠白各推派15、15、2人，但民進黨團昨日僅派出3人上場論述，今日將不再派人。

傅崐萁指出，賴清德對美投資送出5000億美金，賴以維生的外匯存底包括台幣19兆買外債，另16兆對國外投資，已經35兆；再假藉國防安全用1.25兆國防軍購，加上後續維護費4.5兆，今年軍費又高達9425億，總計賴清德上任1年6個月掏空台灣40.5兆，卻缺席不敢面對全國人民。

黃國昌則以韓國2任前總統朴槿惠、尹錫悅為例，最後都是韓國執政黨立委良心發現才通過彈劾，而目前提案彈劾賴清德的1/2門檻已達成，最後彈劾案決議需要2/3立委同意，他喊話「14名有良心的綠委出面」，勇敢彈劾侵害國會職權、破壞民主憲政的獨裁總統。

綠營昨只派出3人應戰，民進黨團幹事長鍾佳濱發言時以日本首相高市早苗解散眾議院為例，喊話在野黨應提倒閣；綠委沈伯洋也續指，如果對行政院長卓榮泰不滿意，為什麼不用最正當的倒閣方式處理？

對此，藍委王鴻薇、羅智強再反擊，強調高市早苗是賭上首相保座解散國會，「但賴清德不如高市有擔當」，若賴願意辭總統、跟著國會一起改選，保證藍白兩黨全都舉雙手雙腳贊成。