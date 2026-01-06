藍白急推離島建設條例 民進黨警告恐成洗產地國安破口

（記者陳志仁／台北報導）國民黨立委陳玉珍等在野黨立委力推高度爭議的《離島建設條例》修法，最快本週將強行通關，引發國安與產業疑慮；民進黨發言人韓瑩今（6）日表示，藍白無視社會質疑，執意為中國開後門，一旦放行，恐使離島成為洗產地破口，重創「台灣製造」的國際信譽。

圖／韓瑩批評，藍白陣營對攸關民生的《中央政府總預算》及《國防特別條例》久拖不審，卻急於推動爭議性法案，已嚴重背離社會期待。（資料照，民進黨提供）

韓瑩指出，該法案排除中央政府實質審查機制，讓地方政府可直接與中國對接，中國產品只要透過離島加工、轉運，即可能取得台灣產地身分；此舉，形同為洗產地創造灰色地帶，成為規避國際關稅與監管的漏洞。

韓瑩說，目前中美關稅戰仍在持續，國際供應鏈高度敏感，若台灣被認定協助中國洗產地，不僅恐引發美方提高關稅或加強限制措施，首當其衝受害的，將是台灣長期耕耘的本土產業與出口競爭力。

韓瑩批評，藍白陣營對攸關民生的《中央政府總預算》及《國防特別條例》久拖不審，卻急於推動爭議性法案，已嚴重背離社會期待；她呼籲在野立委立即懸崖勒馬，正視國安與產業風險，不要讓台灣付出難以承受的代價。

