藍白恐將總預算分拆表決 鍾佳濱警告「違憲」批：裝模作樣給誰看

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨持續封殺115年中央政府總預算案，傳出藍白欲將總預算分拆表決，先行通過TPASS等民生及新興預算。外界關注，民進黨立法院黨團未來投票立場為何，民進黨團幹事長鍾佳濱今（12）日直言，總預算若遭分拆表決，將是一項前所未有的難題，也明顯背離立法院既有的議事規範與憲政慣例。

民進黨立院黨團今日召開「藍白別當土皇帝 總預算不是自助餐」記者會，由幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜出席，並接受媒體聯訪。

鍾佳濱指出，立法院過去若未依既定議事規則或慣例運作，往往導致相關決議遭宣告違憲，憲法法庭多次憲判也已反覆重申此一立場。雖然民進黨尊重國會自主與內部自治自律，但前提仍須符合憲法授權與民主法治國原理，確保人民權益能依照既有法律與程序接受審查。

鍾佳濱強調，若未落實相關程序規定，立法院所做出的決議，最終將與憲法判決與解釋發生衝突，其結果即為無效。他直言，若在野黨明知程序違憲仍執意為之，「明知山有虎，偏向虎山行」，只是裝模作樣做秀，企圖營造與民生、地方補助需求站在一起的假象，最終仍會被人民看穿。

鍾佳濱也提到，違憲且無效的立法院決議，依法無法執行，行政機關對此亦已表達立場，若在野黨仍一意孤行，相關後果社會自會評價。

陳培瑜則補充表示，藍白此舉是企圖讓人民「弄假成真」，在立法院演出支持特定計畫的戲碼，透過提案、三讀表決後，逼迫行政院執行，但行政院依法根本無法執行相關違憲決議。

陳培瑜直言，社會上已有不少民眾質疑，是否又將出現行政院替藍白在野黨「擦屁股」的情況。她直言，明明做錯事、不認真履行立委職責的是藍白，卻要行政院執政團隊承擔後果，這是台灣人民所不願見到的。

陳培瑜表示，民進黨團將持續關注未來程序委員會如何處理總預算分項提案，並質疑由藍白創造此一「憲政慣例」的荒謬性。她強調，持續表決、三讀，卻讓行政院承擔無法執行的結果，形同欺騙台灣人民，這樣的情況民進黨團無法接受。

