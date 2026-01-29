藍白恐惡搞台美對等關稅？！許美華冷眼看待：台灣廠商還要不要做最大客戶美國的生意？

台美敲定對等關稅，藍白兩黨也對在國會「監督」虎視眈眈，科技專家許美華今（29）日說明，美國是全球最大的市場、超級貿易逆差國，當台灣談到比日韓更好的條件，藍白當然可以找麻煩，看美國要不要重談、或直接漲關稅，「藍白要怎麼惡搞其實也沒關係，就是台灣廠商還要不要繼續做最大客戶美國的生意而已！」

許美華今日在臉書發文表示，現在藍白兩黨以一種「我們是在監督」的姿態，想找台美關稅協議的麻煩，她猜測藍白陣營是不是不知道，美國現在是台灣最大出口、出超國。民眾黨發文還拿剛被川普點名修理漲關稅的南韓為例，覺得南韓國會拖延韓美關稅才是監督很棒，是想看到台灣也被加關稅才甘願嗎？

許美華再說，民眾黨黨團發文，當然是想要展現自己身為在野黨的監督角色和責任；但是，那樣的發文，其實展現白黨完全不瞭解關稅本質的嚴重問題，還有，美國在世界貿易戰場上最大買家的關鍵地位。

「關稅是一個國家的主權行為，說白了，就是你的貨物要賣進我的國家，你必須付的買路錢」，許美華直言，所以理論上要收多少關稅，是所有國家的主權，並不需要對方國家的同意，如果你覺得關稅太高、很不爽，你就不要來賣東西。

至於為什麼時常會看到國家之間的關稅談判呢？許美華說明，道理很簡單，不是只有你可以課我關稅，我也可以課你關稅。所以只好大家坐下來討論怎麼妥協。這就是通常看到的關稅談判。不過，川普這回完全打破這多年來全世界的遊戲規則。川老大去年完全沒有跟任何國家協商，美國就單方面宣佈，跟全球所有國家大幅提高關稅。

「美國或任何國家，包括台灣都有權利這麼做，因為這是主權行為」，許美華再說，但全世界也只有老美敢這麼做，因為他們有全世界最大的買方市場，有底氣這樣做，籌碼比別人多，基本上，美國不太怕其它國家的關稅報復。

許美華指出，也正因為美國是全球最大的市場，而且，美國是超級貿易逆差國，幾乎對所有國家、包括台灣在內，每年對美國都是鉅額貿易逆差，也就是就是美國的進口，遠高於美國的出口。各國賣給美國的，都遠高於跟美國買的數字。

許美華說，於是川老大有這個最大籌碼，透過關稅的喊價，逼迫每個國家來跟他談。然後，美國關稅談判的戰略目標就是，減少貿易逆差，並利用關稅的手段，要求各國去美國增加投資，幫美國重啟荒廢已久的製造業。

許美華提及，美國只在乎台灣的台積電產能和半導體產業供應鏈，所以台灣用2500億美元，幾乎台積電一家佔了絕大多數的投資承諾，換到了15%關稅不疊加，232國防條款戰略項目，包括半導體在內的最惠國待遇，還有傳產跟日韓拉齊一次降税到15%。

許美華並說，當台灣談到比日韓都更好的條件時，藍白在野黨當然還是可以找各種麻煩，說這個不好那個不要，然後就是退回，看美國要不要跟你重談，或是直接漲台灣關稅。

「唯一要再次提醒藍白立委一件事，美國是全世界最大的市場」，許美華說，而且因爲AI供應鏈需求暴起，2025年，台灣對美國的出口金額，創下24年來再次超過中國的紀錄。美國現在是台灣第一大出口市場，也是台灣對外貿易的最大出超國。

許美華最後強調：「所以，說到底，藍白要怎麼惡搞其實也沒關係，就是台灣廠商還要不要繼續做最大客戶美國的生意而已！」

