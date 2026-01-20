藍白恐擋台美對等關稅？許美華分析「會惹怒辛苦掙扎傳產族群」：在野不擋不甘願、擋下後果又太嚴重進退維谷

台美敲定對等關稅，外界憂心藍白會在立法院杯葛。不過，科技專家許美華提出另一觀點，她分析，連旺中第一時間報導都是「台美關稅拍板15％ 傳產嗨翻」，她現在希望藍白用力擋，惹怒所有半導體高科技產業，再搞死已經辛苦掙扎的傳產族群，最後連股市都一起拖下去，「很多台灣人就是要痛過才會醒過來。」

許美華昨日晚間在臉書發文表示，看到很多人開始擔心，剛剛談定、條件對台灣相當有利的台美關稅協定，會被藍白在立法院杯葛搞砸，她的想法不太一樣。

廣告 廣告

「與其擔心藍白扯後腿，我倒覺得，台美關稅協議這個燙手山芋現在丟到藍白手上，變成藍白要長考的難題了」，許美華直言，藍白不擋又不甘願，擋下後果又太嚴重，現在藍白其實是左右為難、進退維谷。

許美華分析，台美關稅協定對本來就有許多豁免條件的高科技半導體，影響沒那麼大，這次真正受惠的是台灣的傳統產業。因為之前台灣沒有簽FTA，台灣許多傳產跟日韓競爭，陷於長期出口的劣勢一夕解除，工具機等關鍵傳產，關稅一次跟日韓拉齊到15%。

許美華舉例，幾個月前，一位兒子在螺絲傳產的中台灣深綠長輩阿姨憂心忡忡的跟她說，台美關稅真的要好好處理，中台灣工具機、螺絲等傳產已經快撐不下去了，如果最後關稅再比日韓高，真的會倒一半，賴清德會被罵死，「結果，這兩天台美關稅協定落幕，傳產一片歡呼。」

許美華接續引述旺中集團《工商時報》在台美關稅談定之後，第一時間的報導：「台美關稅拍板15％ 傳產嗨翻」，她指出，《工商時報》還自己做了一個大大的表格，點名機械工具機、自行車、汽車零組件、輪胎業、高爾夫球具直接受惠；觀光餐飲、生技學名藥到石化、鋼鐵、紡織成衣業，間接受惠。

「其實，高科技半導體產業的產值高，但就業人口其實相對不多，傳產才是真正的就業大族群」，許美華大酸，她很想看藍白擋下台美關稅協定，傳產恢復 20%到25%關稅，然後傳產老闆跟員工一起炸鍋，到立法院包圍抗議。

許美華說，所以她現在希望藍白用力擋，惹怒所有半導體高科技產業，再搞死已經辛苦掙扎的傳產族群，最後連股市都一起拖下去，「很多台灣人就是要痛過才會醒過來」，執政黨已經在台美關稅做到120%的努力了，鄭麗君、楊珍妮女將領軍的談判團隊，已經非常可以對得起台灣人了。

許美華最後說：「藍白要來擋就來吧，32:0，這是台灣人的共業，我是沒在怕。就置之死地，來梭哈吧！」

（圖片來源：三立新聞、行政院）

更多放言報導

許美華曝美國智庫朋友與藍委對話...「福建人」陳玉珍稱：對岸只會打台北賴清德、不會打金門

AIT此次對黃國昌很火大？許美華指快閃華府作戲不顧美方善意：不是擺明了谷立言講話份量不夠嗎？