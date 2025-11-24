藍白恐擋政院版《財劃法》修正草案 綠委：持續與地方首長溝通

民進黨團幹事長鍾佳濱希望政院能持續與地方縣市首長溝通政院版會帶給他們更多財源支持，相信應該會得到各地方首長或要參選縣市長的支持。（資料照片） 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 政院版《財政收支劃分法》修正草案20日拍板，但藍白陣營似乎都不太買單。行政院長卓榮泰今（24日）擴大邀請綠委參與行政立法協調會議，共同研商對策。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，2周前通過的「暴衝版」《財劃法》比去年新版足足增加2646億，違反《公債法》上限舉債15%的規定，並不可行，希望政院能持續與地方縣市首長溝通政院版會帶給他們更多財源支持，相信應該會得到各地方首長或要參選縣市長的支持。至於政院版《財劃法》修正草案要在星期五的立法院會才能處理其是否能順利交付委員會審查。

今天的行政立法協調會報在政院召開，政院三長、主計長陳淑姿和財政部長莊翠雲出席；民進黨團則有16人與會，包括：總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、政策會執行長吳思瑤以及立委張雅琳、陳冠廷、黃捷、蘇巧慧、林月琴、王定宇、何欣純、陳素月、王正旭、林俊憲、沈發惠和陳俊宇，會後由鍾佳濱和行政院發言人李慧芝轉述。

李慧芝說，在行政立法協調會報中，政院再次向黨團報告關於院版《財劃法》修正草案的內容，卓榮泰院長也再次強調，政院版《財劃法》修正草案將中央及地方事權進行合理、完整的劃分，囊括農林漁牧的產值、工業人口，連汙染也算進去，對許多工業城市、農林漁牧縣市而言非常重要，委員們也都關注政院版《財劃法》修正草案能否對各自縣市更公平、均衡。

李慧芝指出，政院版《財劃法》修正草案的分配公式、分配指標都非常明確，且公平公開透明的寫在法條中，所有分配比例、數字都在裡頭，共分成計畫型補助、一般型補助及統籌分配稅款。其中，計畫型補助由地方政府提案後，政院核定、推動，因此，其數字是浮動的，但政院保證每個地方政府的這3項數字總額都不會低於114年度。

針對在野黨團日前通過的《財劃法》修正版本，鍾佳濱形容，如果稱去年12月倉促通過的是新版《財劃法》，兩周前通過的就是「暴衝版」，已超出舉債上限，並不可行。只有政院版《財劃法》修正草案符合相關法律規範，又能依照《財劃法》的精神，將地方所需財源與事權同時交給地方政府。

至於後續攻防，該如何說服在野黨團轉而支持院版？鍾佳濱指出，希望行政院持續與22個縣市首長和財政長做充分說明，「我想，地方政府都充分了解到，暴衝版的不可行」，而院版相較於去年的新版，能夠給地方更多財源支持，也有更多事權的下放，「應該會得到各地方首長或者未來要參選縣市長的支持」。他也澄清，政院版《財劃法》修正草案要在星期五的立法院會才能處理其是否能順利交付委員會審查。

李慧芝表示，院版《財劃法》修正草案已跟地方政府經過6次溝通，參酌非常多專家學者的意見，是目前獲得最大共識的版本，接下來，政院也會持續跟22個縣市溝通事權，讓地方政府了解，他們在獲得大筆財源時，也可以強化地方自治，這是最合理、最公平也是最均衡的《財劃法》。

