藍白恐擋「民代赴中」修法 王興煥籲內政部揭入境中國記錄

台灣基進黨主席王興煥。(記者林哲遠攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕行政院院會近日通過「兩岸人民關係條例」修正草案，強化對公務員及民意代表赴中行程的範圍。台灣基進黨主席王興煥今表示，賴清德總統既已明確將中國定位為「境外敵對勢力」，政府在制度設計上就必須與此國安定位相互配合，主管出入境管理的內政部，應主動、定期公開揭露民意代表入境中國的相關紀錄，讓國人得以檢視與監督，避免灰色往來侵蝕民主體制。

據政院所提「兩岸人民關係條例」草案新增規定，立法委員、縣市議員等民選公職人員，若赴中期間曾會晤中共黨政軍人士，返台後須負有誠實申報與對外揭露的義務，以提高透明度並防範國安風險。

王興煥指出，台灣基進肯定行政部門試圖補強民代赴中的規範，現行「兩岸條例」僅針對退休的國安與情報機關高層設限，台灣基進即過去多次呼籲修法，將民代納入規範對象，然而在目前國會藍白居多數的結構下，相關修法幾乎不可能通過，且藍白立委近年也屢屢杯葛國安相關法案。

王興煥強調，即便預見修法受阻，行政機關仍有行政權限可以作為。民意代表具有公職身分，尤其立法委員更直接掌握國家立法與預算權，進出境外敵對國家，本就應受到比一般人民更高標準的檢視，無法以「個人隱私」作為迴避公共監督的藉口。

