藍白恐退回政院版財劃法 卓榮泰：執政黨團有點無力感

卓榮泰：希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議（圖：豐原醫院提供）

立法院藍白黨團上週五表示要退回政院版的《財劃法》，行政院長卓榮泰今（24）日回應媒體詢問表示，執政黨黨團都有一點無力感，希望還是要找出一條可行之道。

卓榮泰指出今天中午舉行行政立法協調會議，會聽聽執政黨黨團的委員跟在野黨團當天怎麼溝通，希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議，長照3.0才能夠有辦法支持，沒有中央總預算，寸步難行。

卓榮泰上午到台中出席衛福部豐原醫院附設后里綜合長照機構落成啟用典禮，在典禮前答覆媒體詢問做了以上表示。（張文祿報導）