藍白恢復「公投綁大選」 民進黨憂重演2018投票亂象：全民都是受害者

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

立法院今（21）日三讀通過《公投法》第23條修正，明定主管機關應於公投案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，若期間遇全國性選舉應同日舉行，恢復「公投綁大選制」。對此，民進黨痛批，數小時的排隊人龍、數十小時的開票工作，很可能再次重演，「公投綁大選，就是公投亂大選」。

民進黨質疑，藍白壞到只剩這一招「程序不正義」，如何奢談實質正義？（資料照）

民進黨透過臉書提到，藍白聯手主導的立法院，又「逕付二讀」架空委員會，又「協商過水」架空朝野協商，又在沒有充分討論的情況下，強行三讀通過《公投法》修法，讓「公投綁大選」這個曾被人民否決的法案死灰復燃。

民進黨質疑，藍白壞到只剩這一招「程序不正義」，如何奢談實質正義？人民賦予立法委員的權力，不是讓藍白用來沒收討論、碾壓程序的工具。

民進黨說，公投綁大選恐導致選務複雜度變高，2018年「地方選舉加上十個全國性公投案」同時舉行，結果投票大排長龍，甚至到了晚上還邊投票、邊開票的混亂場景，很可能會重演，「數小時的排隊人龍、數十小時的開票工作，全民都曾是受害者。」

民進黨指出，若藍白未來繼續強推不在籍投票，加上複雜的公投案，屆時單一投開票所要處理的選票，可能多達70至80種，選務人員出錯了怎麼辦？開票工作如果拖延數天，嚴重影響選舉公正性，又該怎麼辦？

民進黨直言，「公投綁大選，就是公投亂大選」，傅崐萁、黃國昌把持的藍白兩黨，將政治利益凌駕於國家選務專業和民主品質之上，將會讓人民權益與台灣民主付出慘痛代價。

