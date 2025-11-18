藍白惡修財劃法造成更大問題 卓揆：不到最後關頭不輕言抵制
〔記者謝君臨／台北報導〕在藍白立委主導下，立法院院會14日再度三讀通過國民黨團提出的「財政收支劃分法修正案」。對此，行政院長卓榮泰今批評，這種突襲式的修法，無法解決現有問題，反而造成更大的問題。他強調，中央政府和國家本來都沒有生病，是國會把中央政府抽了血，一直在弱化中央，也拿錯的藥要中央硬吞下去，才造成中央、地方在財政上的困難。但他也說，不到最後關頭，不會輕言抵制。
立法院院會上午邀請卓榮泰率部會首長，進行「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢。卓於會前受訪，回應財劃法修法一事。
卓榮泰表示，從去年520以來，由國眾兩黨主導的國會，對行政院步步進逼、層層圍堵，要逼行政院接受、執行違憲的法案和預算案，同時用「搶權、分錢」的方式層層圍堵，要弱化中央國庫、癱瘓中央政府，人民都看得非常清楚。
卓榮泰舉最近的例子，指行政院本週四將正式討論出院版財劃法，且今天下午也早已邀請地方財主人員一起商談最後階段的中央、地方事權分配。他也已表示，在總質詢結束前後，會拜訪立法院長韓國瑜討論財劃法未來的進度和內容。
他說，不料在上週五時，立法院卻用逕付二讀、不經討論、火速通過的方式，突襲式的，通過國民黨版的財劃法，卻未修正一直存在的水平分配不公、垂直劃分不公的問題，更無法解除藍白所造成的公式計算錯誤，反而造成更大問題。
卓榮泰說，過去的公式錯誤只是對離島產生影響，但現在這個修法版本會對整個中央和地方政府都造成實質影響。明年的中央政府總預算現在還躺在立法院，總預算3兆350億元的歲出，已舉債3000億元，若依照剛通過的財劃法，擴大計畫型補助給地方，中央政府必須再多舉債2600億，達到5600億的舉債規模。
他強調，這已完全超出、也違反了「公債法」第5條15%流量的管制，「若硬逼中央政府編出這樣的預算，那我們就是違法的政府，編出的就是違法的預算，我無法接受。」若因此刪減國防、科技、公共建設、社福、教育、治水等預算，立法院有能力負起這個責任？所以中央政府無法編列這樣一個違法的預算。
卓榮泰重申，這次財劃法這樣的修法，無法接受，「我要告訴國會，不要一意孤行，協商未到根本絕望，我不會放棄協商；未到最後關頭，我們也不會輕言的全面抵制，希望國會要能夠看清事實，以全民福利為重。」希望國會停止這種將錯誤一修再修、一惡再惡的修法。
更多自由時報報導
藍白再度強修財劃法 卓榮泰：行政院全面迎戰自提院版
「全面迎戰」後.... 卓榮泰今再就財劃法發表強硬談話
二修財劃法卓榮泰稱全面迎戰 牛煦庭：無理的要求韓國瑜不會理會
藍白惡修財劃法全面迎戰？ 鍾佳濱：盼韓國瑜暫緩送案與卓揆化解歧異
其他人也在看
高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住
日本首相高市早苗日前在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，暗示自衛隊可介入台海，引發軒然大波。大陸13日召見日本駐陸大使強烈抗議後，高市早苗民調急速下滑。前立委郭正亮16日表示，日本是不禁打，高市早苗講了這些話後，大陸做了一些動作，民調馬上重挫，他認為高市早苗會撐不住。中天新聞網 ・ 21 小時前
傳林佳龍將轉戰桃園市長？ 71歲張善政引「雷根名言」回應
[Newtalk新聞] 距離明年地方選舉仍有一年時間，不過各黨都正磨刀霍霍為、備戰明年選舉。桃園市長張善政今（17）日被市議員林政賢問到市長是否「只做一任」，他強調，自己從來沒說過只會做一任，更表示只要市民支持，「當然會爭取連任」。至於外傳外交部長林佳龍可能空降桃園參戰一事，張善政引用前美國總統雷根的話，展現「71歲理工男」的自信。 國民黨桃園市議員林政賢質詢時表示，民進黨立委莊瑞雄曾說，面對 2026，台北和桃園可說是重中之重，民進黨不可能派「小咖」參戰，不然無法帶動選情。然而，他認為，目前外界傳言的總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川「兩人都太小咖」了。除此之外，還傳出民進黨「正國會」掌門人林佳龍要來桃園參選，他比較張善政與林佳龍在學經歷上打成平手或小勝，唯有年紀，張善政 71 歲、林佳龍 61 歲，他也問張善政「若是林佳龍代表民進黨，市長怎麼看」？ 對此，張善政沒有正面回應林佳龍參選問題，但是對於被認為年紀較大的說法，他引用美國前總統雷根競選連任時的話「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」，自認在年紀上應該算是勝出。至於有沒有信心連任成功，張善政強調「有信心」。查看原文更新頭殼 ・ 19 小時前
「中共會想辦法讓高市早苗下台！」明居正曝一舉動惹怒中方：美日大機率達共識
日本首相高市早苗日前表示，若中國對台動用武力攻擊，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權，此舉引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，美國總統川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。此事件毫無疑問會對中日關係留下陰影，且中共一定會想辦法從日本內部的政局拉高市下台。 明居正指出，當時高市早苗......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗稱「台灣有事」拒撤回 民調不降反升 黃暐瀚分析：薛劍嗆斬首反讓日本人更挺首相
日本首相高市早苗稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」遭中國薛劍嗆斬首後，仍然拒撤回言論，日本共同社最新民調顯示支持度反飆69.9%創新高。黃暐瀚分析48.8%日本人挺台灣有事發言，薛劍言論反成助攻，美駐日大使連發兩文力挺。黃暐瀚籲：越激情越要冷靜，力量來自內斂，台日友好但不要過激。風向台灣 ・ 23 小時前
洪秀柱嗆高市早苗「關你什麼事」！綠喊「難理解」：要舉家搬去中國？
日本內閣總理大臣高市早苗的挺台言論，引起中國不滿，更預告在黃海實彈射擊。前國民黨主席洪秀柱卻稱「台海關你日本人什麼事？」更附和中國稱「任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個——必然失敗」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（17）日表示，中國的戰狼姿態才是亞太地區最大的危害因子，而他也難以理解洪秀柱的心態，其身家安全有賴台灣的國防才能維護，難不成要舉家搬去中國？三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
快訊／砍斷桌腳是中國！賴清德再籲韓國瑜一致對外：不該為侵略者找藉口
立法院長韓國瑜日前回應總統賴清德點名，針對立委沈伯洋遭調查發表談話，提出「四隻腳」論述並批評「自己生病要別人吃藥」，引發討論。對此，賴清德總統今（17）日回應，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一人，都是對中華民國主權的傷害，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於傷害我國憲政體制。若今天對中國跨境鎮壓找藉口，改天中國當要發動侵略台灣的戰爭，請韓國瑜三思，我們同屬於一個國家，面對境外敵三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
泰國柬埔寨情勢升溫 領務局發布泰邊境4府橙色旅遊警示
泰國和柬埔寨邊境情勢升溫，泰國總理阿努廷宣布暫停執行停火協議。外交部領事事務局更新泰國旅遊警示為「黃色注意」，另針對泰國烏汶府、四色菊府、素輦府以及武里南府等邊境四府發布「橙色避免前往」警示；若因故仍須前往，請於出國前至領務局「旅外國人動態登錄」網頁完成出國登錄。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
韓國瑜嗆「打斷台灣安全3隻腳」 賴清德轟：別替侵略者找藉口
賴清德總統日前喊話立法院長韓國瑜聲援遭大陸公安立案偵查的民進黨立委沈伯洋，韓國瑜回應「自己生病，卻要別人吃藥」，並指出維護台灣安全4隻腳，被賴清德打斷3隻腳。對此，賴清德今（17）日回擊，真正砍斷那張桌子的4個腳的，並不是台灣。請韓國瑜三思，「面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。」中天新聞網 ・ 23 小時前
美中稀土協議有望感恩節前敲定 美財長：若中方違約有反制手段
貝森特指出，上個月兩國已達成初步框架協議，華府承諾不對中國進口產品加徵100％關稅，北京則將暫緩對關鍵稀土礦物及磁材施行出口許可制度。他強調：「我對美中兩國領導人在韓國會面後的承諾感到有信心，相信中國將履行協議內容。」他同時警告，若中方違反協議，「美國仍握有...CTWANT ・ 1 天前
美國對委內瑞拉動武？川普稱已做好決定 專家警告出兵風險高
美國真的要動手了嗎?美國總統川普1４日表示，他對委內瑞拉的行動已做好了決定。CNN引述4名消息來源指出，川普於本週聽取了對該國軍事行動選項的簡報，正在思考大規模介入與推翻馬杜洛（Nicolás Maduro）政權的利與弊。但專家警告，強行從外部進行政權更替，恐怕會讓川普得不償失。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
延續朱時期制度 藍議員青年加權「最高100%」
2026地方大選即將開跑，有志參選議員者，皆已「提前卡位」。而國民黨主席鄭麗文上任之後，是否將改變過去的提名策略？如今，新任的組發會主委李哲華也透露，「青年加權」部分，可能延續朱立倫時期的制度，也就是直轄市的新人，民調結果，最高可以「加權百分之百」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
「台灣有事」發言讓中日關係急凍！高市早苗政府急滅火，外務省亞洲局長今銜命訪中
日本首相高市早苗一場關於「台灣有事」的國會答辯，迅速點燃中日之間新一輪的外交烽火，中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」威脅，更讓北京的「戰狼外交」再度復活。正當中國逐步升高對日本的文攻武嚇之際，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今（17）日銜命前往北京，試圖為這匹脫韁的野馬重新套上缰繩、重新校準日中關係座標。 這場外交風暴的起點，是高市早苗7日在眾議院預算......風傳媒 ・ 22 小時前
陳玉珍拚金門縣長竟認「中國示範區」 林楚茵開酸：是拚做中共代理人？
表態將投入2026年金門縣長選舉的藍委陳玉珍，昨日出席於中國福建舉辦的海峽兩岸茶業博覽會，她受訪時提到，中國先前提出兩岸融合示範區、廈金同城等，這對金門的幫助很大，且金門地理位置特殊，發展與中國脫不了關係，因此一定要和中國多多往來，這也將成為她參選金門縣長的政策中心。對此，綠委林楚茵今（17日）批評，陳玉珍到底是要選金門縣長，還是拚做中共代理人？現在是拿離島來表忠嗎？三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
陸反制日本：黃海實彈軍演、留學預警、巡航釣魚台 日盼元首級對話
中日緊張情勢陡升，大陸今（17日）起至19日在黃海舉行實彈軍演，《解放軍報》警告日方若以武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險；另方面，大陸4艘海警船昨早駛入釣魚台領海內維權巡航；此外，大陸發布旅遊警示，呼籲民眾「近期避免前往日本」之後，教育部昨發布留學預警，建議謹慎規畫赴日留學。至於日本方面，《共同社》報導日方希望雙方展開元首級對話。中天新聞網 ・ 1 天前
中日緊張局勢升溫 賴清德籲中國「三思」：勿成麻煩製造者
日本首相高市早苗7日於眾議院接受質詢時，發表「台灣有事」的言論引發中國強烈不滿，中日緊張局勢迅速上升，昨日更派出4艘海警船進入釣魚台海域展開巡航，明顯對日本施壓。今（17）日總統賴清德出席國家檔案館開台視新聞網 ・ 1 天前
高市「台灣有事」掀震盪 日官員赴北京協商
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台上揚言「斬首」，引爆日本社會輿論批評。在日本與中國關係緊張之際，日本外務省亞洲大洋洲...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
黃國昌與鄭麗文周三下午將會面 鄭將率傅崐萁等4人出席
民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文的會面將在本星期正式舉行，目前預定本周三（19日）下午在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店，將全程公開。黨內人士表示，這次會面屬禮貌性會面，溝通政策與選舉等議題，李乾龍、李哲華、吳宗憲，傅崐萁等人將陪同出席。國民黨副主席蕭旭岑說，雖然不會談到2026選舉等太多合作細節，卻是藍白雙方善意與誠意的展現。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 小時前
中海警船闖釣魚台 高市擬修非核原則1／解放軍17號起黃海軍演 官媒嗆「日恐淪戰場」
日本首相高市早苗的台灣有事發言，引起日本、中國兩國的爭端，解放軍計畫明天到19號，在黃海進行實彈射擊，中共解放軍報更在頭版刊登評論警告，如果日本武力介入台海局勢，全國都有淪為戰場的風險。鏡新聞 ・ 1 天前
不是演習 是全面備戰! 海空力量全面高度戒備 巴基斯坦大規模軍事動員
[Newtalk新聞] 南亞局勢在短短 48 小時內急轉直下。巴基斯坦軍方近日在多條戰略公路上大規模調動裝甲車隊，砲兵與海空力量全數進入高戒備狀態。官方強調，此舉不是演習，而是針對印度的全面戰備動員，顯示兩國緊張關係再度逼近危險邊緣。 局勢升溫的導火線源於一連串爆炸事件。10 日，印度首都新德里街頭發生汽車炸彈襲擊，造成十名平民死亡，為莫迪政府執政以來最嚴重的國內恐怖事件。印度政府隨即指控跨境恐怖組織，暗指與喀什米爾問題相關的武裝團體及其背後的巴基斯坦勢力。僅一天後，巴基斯坦首都伊斯蘭堡一座法院大樓遭自殺式襲擊，造成十二人死亡。 印度武裝部隊近期舉行「三叉戟」聯合演習，對印軍在沙漠地區的作戰能力，以及國產無人機、反無人機系統進行測試。隨後，印軍將部隊部署在印巴邊境地區，試圖對巴基斯坦進行軍事威懾。 圖：翻攝自 @SpokespersonMoD X 帳號 巴基斯坦國防部長立即宣布國家進入緊急狀態，稱「目前正處於戰時狀態」，並指控印度透過代理人組織發動攻擊。雙方互相指控，使原本緊繃的局勢瞬間升溫，仿佛被點燃的火藥桶。 前線傳回的消息顯示，巴基斯坦這次軍事動員規模空前。精銳陸軍部隊已沿著旁遮新頭殼 ・ 18 小時前
中日關係推到懸崖邊 ? 高市早苗首度暗示介入台海 中國官媒警告日本「重回軍國主義」
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗7日在日本眾議院答詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力，可能構成日本安全保障法中能行使「集體自衛權」的「存亡危機事態」。此言一出，引發中方高度關注與強烈反彈。中共黨媒《人民日報》稱，高市此舉是「日本80年來首次對中國發出武力威脅」，中國官媒央視16日則製作長達20分鐘的影音專題，直指高市將中日關係推到「懸崖邊」，並警告日本政壇右翼化的危險。 央視專題以「新聞周刊丨高市之『禍』：撕裂中日關係的『天崩開局』」為題，詳細分析高市言論的政治意涵。報導指出，高市在答覆議員提問時公然表示，若台灣有事，日本可視為「存亡危機事態」，並可能行使集體自衛權，暗示日本可能以武力介入台海。央視批評，這是將日本安全政策首次直接應用於中國內政問題，為中方無法接受的重大先例。 報導回顧，「存亡危機事態」源自前首相安倍晉三於10年前強行通過的「新安保法」。該法規定，即便日本未遭直接攻擊，但若美國等密切相關國家受到武力攻擊，威脅日本國家存亡，自衛隊仍可行使集體自衛權。然而法律標準長期不明，具體界定一直備受爭議。央視指出，「台灣有事就是日本有事」的說法雖在日本政界偶有流傳，但新頭殼 ・ 1 天前