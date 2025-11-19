藍白惡修財劃法！民進黨南高屏11立委全到齊怒喊：南部人絕不是細漢

記者楊士誼／台北報導

賴瑞隆、郭國文、陳亭妃、賴惠員、林俊憲、許智傑、李昆澤、林岱樺、邱議瑩、徐富癸、鍾佳濱以及伍麗華辦公室共同召開「藍白財劃法重北輕南 違憲不公必須重修」記者會。（圖／賴瑞隆國會辦公室提供）

立法院藍白聯手在14日強行三讀通過《財劃法》修正案。然而仍未處理最關鍵重北輕南的「分配公式錯誤」問題，行政院將於20日提出修正草案反制，民進黨台南、高雄、屏東立11位立委今（19）日呼籲，南部人不是細漢，拒絕藍白財劃法重北輕南，要求立法院重修財劃法，給南部人公平正義。

賴瑞隆、郭國文、陳亭妃、賴惠員、林俊憲、許智傑、李昆澤、林岱樺、邱議瑩、徐富癸、鍾佳濱以及伍麗華辦公室等11位立委共同召開「藍白財劃法重北輕南 違憲不公必須重修」記者會，呼籲藍白認錯改過，不該再重北輕南，犧牲南部發展與人民權益。

廣告 廣告

賴瑞隆表示，財劃法從去年到今年兩次重修都被漠視犧牲，「南部人不是塑膠做的！也不是細漢！」藍白財劃法重北輕南，南部人絕不接受，兩次修法對南台灣極不公平，以台南、高雄、屏東為例，台北市增加四百多億，但高雄卻實質損失兩百億，台南與屏東同樣受到重傷，藍白暴力修法重北輕南，絕不接受也無法忍受。藍白必須重新修正，特別是在這次修法中，許多計算方式與指標明顯對台北有利，嚴重影響南部財政公平。

賴瑞隆也強力譴責柯志恩，柯身為智庫執行長，竟然提出「台北首都加3%」條款，讓富者更富，窮者更窮，這是犧牲高雄台南屏東的權益，請柯志恩出來說明道歉，犧牲高雄傷害高雄的人還想選舉，高雄人絕不接受。

郭國文表示，藍白突襲修法沒有解決烏龍公式、沒有處理城鄉差距擴大、更導致中央將被迫違法舉債。明知公式烏龍非修不可，為什麼是先修法要求中央舉債？藍白從頭到尾都沒有想要好好修正財劃法，沒有想要提出可以永續發展的法案，現在的財劃法就是一部惡法，必須盡快修正。

陳亭妃強烈批評，藍白陣營以「似是而非」的藉口強行修法，這次的《財劃法》根本是在讓南部吃虧。她強調，國民黨執政縣市動不動就指控中央減少補助，但事實是中央從未少給地方一分錢，無論是校園冷氣、生活圈道路建設、治水預算，全都是中央買單。她痛批，藍白修法等於把民進黨政府這幾年努力縫合南北差距的成果全部拉回原點，讓南部再次被犧牲。真正的結構性問題，如工廠設在台南、造成地方負擔，但營運中心放在北部、稅也繳在北部等情形，藍白卻用錯誤方式修法，讓南部人民的剝奪感更深。陳亭妃嚴正要求南部不能被欺負，同時更點名未來想參選縣市首長的人，一定要勇敢表態，站出來反對惡法。

賴惠員表示，藍白強推的財劃法不僅粗糙、不公平，更讓台南成為最大受害者之一。不但每年減少42億元中央補助，同時將老農津貼、健保、醫院校舍等支出大量移轉地方，導致台南需額外負擔270億元，最終形成超過312億元的財政黑洞，直接掐住重要建設的喉嚨。賴惠員批評，藍白將人口與營業額權重拉高到75%，完全有利北部，讓台南科學園區全國最高的產值無法反映在分配上，形成「繳稅北部收、成本南部扛」的極端不公。若依藍白版本執行，中央明年將被迫舉債5600億元、違反公債法，連救災能力都可能喪失。賴惠員呼籲，南部不能再被犧牲，支持行政院勇敢捍衛憲政，讓台灣財政回到正軌。

林俊憲表示，新版財劃法明顯獨厚北部，將加劇南北失衡。以台南市為例，明年雖獲配497億元統籌分配稅，較今年增加174億元，但仍是六都中分配最少、增幅也敬陪末座。他指出，此次修法將「營利事業營業額」比重拉高至75%，但南科產值早已超越竹科，卻因主要稅籍地設在新竹，使南部的經濟成果被攤走。而行政院即將提出的草案，新增「農林漁牧就業人數及產值」作為分配項目，以回應南部縣市長期的投入與辛勞。他呼籲，在野黨應應支持院版修法，讓台灣的財政分配真正走向公平。

許智傑痛批，藍白版《財劃法》使中央舉債 5600 億，讓每位國人背上2萬4千元債務，更荒謬的是「搶權不會用、分錢不會算」，要求中央刪減預算，難道要刪國防預算、教育預算、治水預算嗎？他指出，這幾年高雄在陳其邁市長領導下0舉債、積極還債，自己擔任鳳山市長期間也大幅還債，然而財劃法將害這些成果破滅，高雄在新版財劃法財源減就少了174億元，等於是懲罰做得好的縣市，獎勵表現不好的縣市。

李昆澤呼籲藍白不要走回重北輕南的老路。他強調，高雄委員們已共同提出新的財劃法版本，透過指標調整讓財劃法重回正軌，內容包含調整人口與營業額比重，土地面積權重，並新增高齡人口、糧食安全與環境負荷三大平衡指標，確保南部、環境敏感及高齡者的權益，未來等行政院版本進到立法院，希望藍白能夠真正認真討論，不要盲目推動剝削南部，獨厚北部的版本。

林岱樺指出，修法雖加入「補助款不得低於今年及過去十年平均」的保障條款，但最關鍵的分配公式依舊未改，地方財政長期不公完全沒有解決。「錢不一定會變少，但分配依然不公平。」她強調，南部地區土地廣、人口老化快、產業結構不同，若仍用北部導向公式，財政落差只會擴大。她呼籲各界支持行政院版財劃法，因為該版本納入土地面積、生態保育、農業人口、高齡與幼年人口等指標，也將工業從業人口列入考量，更能回應高雄等承擔空污、水電負載的城市需求。

林岱樺強調，地方要的不是特權，而是公平的起跑點。她並建議由高雄市長陳其邁整合各立委意見，形成「高雄版財劃法」共同對外，讓中央與地方從競爭走向共榮。「守護高雄，就是守護公平。」林岱樺表示，這是對下一代的責任與承諾。

邱議瑩指出，修法嚴重「獨厚台北」，她強調支持行政院版本，應重新檢討營業稅額分配，讓人口多、土地大、承擔重工業與海洋維護成本的城市獲得合理對待。邱議瑩並點名國民黨立委柯志恩「跟著黨意走」，支持對高雄極度不公平的修惡版本，呼籲修法應回到公平分配、永續發展與六都平衡的原則。

徐富癸認為，經過不公平的財劃法，對於未來很多的交通建設，尤其屏東縣，高鐵也好、捷運也好、甚至屏南快速道路、高屏二快都可能遭逢變數。這些重大建設一旦落空，南高屏發展岌岌可危。要選高雄市長的柯志恩是屏東人，要參選屏東縣長的蘇清泉也是屏東人！他們不只對不起高雄，更對不起屏東，財劃法會破壞未來屏東的發展，以及均衡台灣的理念。

鍾佳濱表示，現行財劃法可稱為惡法。令人遺憾的是又再度以倉促、草率的方式被處理，不但黑箱立法，且透過修正細節來掩蓋實質問題。他指出，去年的修法使得直轄市受益甚多，以台北為例，蔣萬安已將明年度預算送交市議會；台北市目前接近零負債，財政相對充裕。雙北「富裕而無處可花」、負債近乎為零；南部多數地方政府則面臨分配不足、財源匱乏的困境，情何以堪？

鍾佳濱呼籲，立法院長韓國瑜應慎重處理。去年延宕至3月才送出；今年已是11月，請在行政院版財劃法出爐後，給全國各縣市首長、主計單位與財政專家充分檢視與討論的時間，審慎評估該法是否能真正促進地方發展均衡。兩度由藍白多數匆促通過、程序有瑕疵的財劃法，恐將使南北差距加深、城鄉財源分配的不均持續惡化。

最後，眾人共同呼籲，南部人絕不是細漢仔！面對不公不義，他們會挺身而出，停止荒謬修法，導正重北輕南錯誤思維，讓南部人得到應有的公平正義。

更多三立新聞網報導

「一國兩區說」被罵爆該停權 蕭旭岑今甩鍋：第一個講的是蔡英文不是我

何鷹鷺宣揚統一遭國民黨停職 賴瑞隆：蕭旭岑講「一國兩區」更嚴重

賴瑞隆拋「幸福孕哺枕」讓高雄成為對媽媽及孩子最有愛的城市

鄭麗文、黃國昌將會面談「藍白合」 賴瑞隆示警：白的小心被藍營吃掉

