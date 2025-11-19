藍白惡修財劃法！民進黨一圖曝「地方財源十年變化」：掏空中央沒必要

政治中心／綜合報導

民進黨公布一張從馬英九執政到蔡英文及賴清德執政時期，地方政府的財政變化，地方財源從馬英九時期的短絀經蔡英文賴清德努力後轉為賸餘。（圖／翻攝自民進黨臉書）

藍白日前再度聯手惡修《財政收支劃分法》，掏空中央政府財政。民進黨今（19）日在粉專發文，並公布一張從馬英九執政到蔡英文及賴清德執政時期，地方政府的財政變化，從2012年當時，地方政府的歲計賸餘，合計是「負589億元」，經過十年努力，到去年2024年更是合計高達新台幣818億元！強調民進黨執政，地方財政起死回生，惡修財劃法掏空中央沒必要！希望在野黨能懸崖勒馬。

民進黨在臉書發文表示，國民黨和民眾黨仗著國會多數，沒有充分討論、缺乏專業諮詢、忽視程序正義下，兩度惡修財政收支劃分法，第一次修法從中央多搬走4,165億元統籌分配稅款，第二次修法更直接規定中央給地方的補助款「只能變多、不能變少」。

民進黨指出，藍白立委口口聲聲說：十年前民進黨不是也主張修改財劃法嗎？但是第一，當時地方政府財政狀況極差。第二，民進黨主張修法改善城鄉、南北、本島離島的不均等，可沒有主張要掏空中央財政！並公布十多年來，地方政府財政狀況的數據變化：

「2012年：國民黨中央執政、地方財政陷入困境」民進黨說，當時，地方政府的歲計賸餘，合計是「負589億元」，許多縣市負債累累，甚至有部分縣市（例如苗栗縣）後來瀕臨破產！而中央執政的 馬英九總統則是重北輕南，甚至在2014年高雄市面臨氣爆災情時，還拒絕多投入經費支援！因此，在那種情況下，民進黨主張修法改善南北與城鄉的財政差距，完全合理。

「2025年：民進黨把地方財政救回來了！」民進黨表示，2016年民進黨重返執政，在蔡英文和賴清德兩任總統努力下，協助苗栗縣度過破產危機，更努力拚經濟，加大對地方政府的挹注，還透過前瞻基礎建設計畫，讓地方重新找到建設、發展的動力。

民進黨說，經過將近十年努力，地方政府的財政狀況，有了整體而全面的改善，歲計賸餘逐年提升，去年（2024年）更是合計高達新台幣818億元！意思就是說，地方政府「錢花不完」、「口袋裡還有錢」。明明還有錢，為什麼還要急著修改財劃法、從中央分更多錢？沒道理！

民進黨提及，更離譜的是，藍白兩次倉促通過的法案：公式也寫錯，讓連江縣可分配的經費不進反退，更加上「補助款只能多不能少」的離譜條文，改東改西，就是沒有改到最關乎 #均衡發展 的「水平分配」與「垂直劃分」問題。總之，藍白的惡修、惡搞，沒有必要，更會害得中央被迫舉債、債留子孫！

民進黨說，本週行政院長卓榮泰將提出行政院版財劃法修正草案，希望在野黨能懸崖勒馬，一起好好解決你們創造出來的爛攤子！

