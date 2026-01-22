即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

立法院今（22）日下午針對國民黨、民眾黨團羅列115年度中央政府總預算案部分新興計畫預算38項總額為718億先行動支一案，召集朝野協商。國防部副部長徐斯儉表示，國防部內有99.95%的預算無法動支，包含「海馬士」多管火箭系統、魚叉飛彈的增購、戰鬥人員的頭盔、防彈板與背心等項目；他並喊話，國防不能等，盼相關預算能趕快付委，他們願在大院的監督之下審慎編列。





今日下午1時45分，徐斯儉、行政院副秘書長阮昭雄、衛福部長石崇良、教育部政務次長張廖萬堅、經濟部政務次長何晉滄，前往立法院群賢樓9樓出席協商會議，並於會前接受媒體聯訪。

廣告 廣告

快新聞／藍白惡卡總預算害慘國安 徐斯儉：影響頭盔、防彈板等個裝增購

國防預算受影響情形。（圖／民視新聞）

徐斯儉指出，115年度國防部公務預算編列5614億元，排除人員維持費之後，不能支用、受影響額度的是780億：國眾兩黨所提的案，就是調整生育補助每胎十萬元，這項國防部只編4000萬元，佔780億的0.05%，意即受影響的99.95%預算，沒辦法動支。

他不諱言，這會影響到戰備、所有戰鬥人員的安全，包含「海馬士」多管火箭系統、魚叉飛彈的增購、幻象戰機的零附件，還有不對稱戰力中的標槍飛彈、刺針飛彈等；更重要的是，戰鬥人員的個裝，包含頭盔、防彈板、背心等，「這是我們自己子弟去當兵所需要的安全防護」。

徐斯儉反問，「各位國人，這裡面有哪一項不重要，哪一項可以等？國防不能等，我們希望國防年度預算能趕快付委，願意在大院的監督下謹慎編列」。





原文出處：快新聞／藍白惡卡總預算害慘國安 徐斯儉：影響頭盔、防彈板等個裝增購

更多民視新聞報導

恐創憲政首例！總預算遭惡卡近5個月 阮昭雄：藍營縣市、台南皆受衝擊

詹能傑殉職！義消逃出火場大喊「他沒呼吸了」曝生死一瞬間

綠營新銳戰將誕生！姚文智挺「他」選中山大同議員 賴總統也親自打氣

