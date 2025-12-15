藍白惡搞亂修《財劃法》 賴清德批「破壞財政永續」

即時中心／徐子為報導

針對《財劃法》僵局爭議，總統府發言人郭雅慧今（15）日轉述總統賴清德看法，認為這修法方向「破壞財政永續」；行政院長卓榮泰是恪盡憲法忠誠義務，與維護國家財政健全之嚴正立場；同時總統也發函給五院院長。

郭雅慧說明，總統批示內容如下：「前次修法已有侵犯行政權之虞，行政院已申請釋憲在案。此次修法不僅削弱中央財政，影響施政決策，且擴大中央地方垂直及水平分配不均，破壞財政永續，加劇排擠政府推動重要民生政策，阻損守護國家安全及因應天然災變之能力。各方允應在合憲途徑下，建構兼顧中央財政韌性與地方均衡發展，讓國家能長治久安之制度。」

總統府說明，行政院長卓榮泰加註意見為：「依憲法第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署。而在憲法上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。惟立法院本次修正財劃法，過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。是本人為維護憲法賦予之預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法之忠誠。」

