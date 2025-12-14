藍白惡搞《財劃法》不副署不公布應對？府院周末密集開會、明天正式掀牌

即時中心／徐子為報導

針對藍白修《財劃法》，覆議案又被立法院否決，傳出總統府、行政院已拍板，將以「不副署、不公布」方式進行。對此，媒體《中央社》報導引述行政院消息來源表示，閣揆卓榮泰會做最終決定；知情人士也透露，府院週末密集開會，盤點後續可能因應措施，政院預計明天決定後對外說明。

由於《財劃法》覆議案於5日被否決，最晚須於明（15）天公告。媒體《自由時報》報導，府院高層已拍板，財劃法、停砍公教年金將以「不副署、不公布」因應，且總統賴清德與卓榮泰明天將對外說明。



此外，匿名知情人士今還指出，府院已密集開會，持續蒐集各方意見，並針對各種情況盤點應對策略；另一方面，針對明（2026）年度中央政府總預算案與其他重要法案持續卡關等，行政團隊也正研擬對案。



知情人士也表示，儘管停砍公教人員年金修法尚未送抵行政院，政院明天做出決定後會一併說明。



政院人士強調，卓榮泰會做最終決定，會以合法合憲的方式來處理，堅守憲政機關責任。



民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，總統賴清德12日邀全體黨籍立委便當會討論後，已確認原則，現在需要反制作為，而不副署、或副署後不執行都是合憲程序，民進黨立院黨團會支持行政院最終決定。。





