藍白惡搞《財劃法》總預算卡關 政院憂近百萬TPASS通勤族受影響

行政院會今（4）日拍板通過363.8億元TPASS執行計畫（2026至2029年），不過，由於明（2026）年度中央總預算送立院後，至今遲遲尚未付委審查。藍白在通過新版《財劃法》後，要求政院將總預算退回行政院重編。對此，行政院發言人李慧芝今表示，使用TPASS 2.0通勤族每月平均98.2萬人次，受影響範圍廣泛，盼立院可儘速審議中央政府總預算。





行政院長卓榮泰表示，TPASS政策自前（2023）年7月上路以來，統計至今年10月止，已累積1913.3萬人次加值購買，並已累計14.56億人次使用定期票搭乘公共運輸，平均每月達5216.5萬人次。目前每月約有98.2萬人常態性使用TPASS，滿意度高達85%。



不過，李慧芝指出，不只是TPASS 2.0，藥物韌性整備計畫、蘇澳溪分洪治水計劃、生育給付每胎補助到10萬元等預算，也都在明年度中央政府總預算中，若無法如期上路，恐會影響到明年十多萬新生兒家庭。



行政院再次強調，希望立法院儘速審議中央政府總預算，才可讓政策如期上路。總預算跟國人生活、照顧國人民生利益都息息相關。

