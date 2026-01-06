藍白惡擋總預算「TPASS」3月恐斷炊 陳其邁籲高抬貴手：以蒼生為念

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

行政院已於去（2025）年8月29日將今年度中央政府總預算案函送立法院，但迄今依舊尚未付委審議，外傳攸關通勤族權益的「TPASS定期票」預算恐怕會於今年3月斷炊。對此，高雄市長陳其邁今（6）日喊話，總預算未審不僅衝擊「TPASS」，以及許多重大建設，還是希望立法院以蒼生為念，高抬貴手儘速審查預算。





今早9時，陳其邁前往四維行政中心10樓第三會議室，主持市政會議，並於行前接受媒體聯訪。記者提問，立院總預算案卡住未審，「TPASS定期票」可能3月會斷炊，請教市府有何因應方案？

對此，陳其邁指出，「TPASS」的部分在六都應該一樣，都是因總預算卡關造成補助款項沒有辦法下來，其實卡的也不只有「TPASS」，還有許多重大建設，像是捷運預算、其他治水、防洪這些計畫性的補助，這都是屬於「新興計畫」。

他不諱言，總預算沒過地方真的非常辛苦，而且苦的是人民，因此還是希望立法院以蒼生為念，政治的意見不同與角力是一回事，但攸關民生福祉的部分，是否可請立院高抬貴手儘速審查預算，這樣在地方政務的推動上，才不會影響到人民權益。





