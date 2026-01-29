藍白惡法大清倉？ 綠轟「黨產條例、中天條款」：搶納稅錢發大紅包

民進黨立院黨團記者會，呼籲藍白不要「惡法清倉」。翻攝民進黨立法院黨團臉書



明天（1／30）是立法院本會期最後一次院會，由於目前藍白仍占多數，預計將會有法案大清倉，不過，立院民進黨團今天（1／29）召開記者會指出，藍白明天可能將黨產條例、衛廣法「中天條款」兩項法案強行過關，黨團幹事長鍾佳濱呼籲，藍白不要成為紅色協力者，而這種「惡法清倉」會讓國家遭殃，全民要追究藍白的責任。

鍾佳濱指出，通過黨產條例是要救國團還是救黨產？是要婦聯會還是富權貴？而藍白的衛廣法修法，即「中天條款」將上場，過去以來只要國台辦一發言，環球網馬上PO網，接著就是中天在他的網路上進行報導。

廣告 廣告

30日為立院本會期最後一次院會，立院民進黨團今（29）日召開記者會指出，藍白明天可能將黨產條例、衛廣法「中天條款」兩項法案強行過關，黨團幹事長鍾佳濱呼籲，藍白不要成為紅色協力者，而這種「惡法清倉」會讓國家遭殃，全民要追究藍白的責任。黨團副書記長張雅琳也痛批，藍白修黨產條例就是搶人民納稅錢來發自己的「新春大紅包」。

鍾佳濱指出，通過黨產條例是要救國團還是救黨產？是要婦聯會還是富權貴？而藍白的衛廣法修法，即「中天條款」將上場，過去以來只要國台辦一發言，環球網馬上PO網，接著就是中天在他的網路上進行報導。

鍾佳濱批評，藍白明擺著要針對特定媒體，在行政訴訟還沒告一段落之前，竟然就要回復其新聞頻道的權利，無疑對台灣的新聞自由是一大倒退。他也強烈呼籲藍白不要成為紅色協力者。

綠委沈伯洋也說，他2024年5月時就特別警告，藍白如果繼續在立法院為惡，他們最主要要做的事情就是要癱瘓國家的財政、擴張他們的權力，藍白第一步就是「什麼都是立法院最大」。第二步就是要讓國家財政無法運行，讓總統提出來的政策沒辦法做。除了亂砍預算之外，最重要就是《財劃法》修法從中央挖走三千多億，甚至又要修補上次他們寫錯的地方，完全無視財政紀律。

綠委范雲指出，藍白還修《眷改條例》實質傷害了土地正義。藍白修改《公共電視法》，以文化部提不出董監事人選為由，刪除「原董事延任條款」。藍白不僅杯葛文化部提出的人選，又刪除延任條款，實質癱瘓公視的治理架構。

綠委張雅琳表示，現在是「預算會期」而非法案會期，國民黨急著通過《黨產條例》，一直洗白救國團是「公益團體」。張雅琳痛批，把這些錢拿回來，是希望可以還之於民，用在社福、TPass、營養午餐等。國民黨希望法案可以通過，就是為了今年的大選，讓藍營銀彈可以選舉。「國民黨的所作所為，就是搶人民納稅錢來發自己的新春大紅包。」

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

馬祖大橋「經費390多億、每天幾百人用」 張景森轟：已超越史詩級荒謬