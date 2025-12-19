藍白想彈劾賴清德「辦不到」?黃暐瀚揭解方「倒閣重選」爭取76席

針對藍白立委擬提出彈劾總統賴清德，政治評論員黃暐瀚在廣播節目中直言「辦不到」。他分析，根據憲法增修條文，彈劾總統需立法院全體委員三分之二、也就是76席通過，但藍白目前僅62席，「除非有14位民進黨立委叛逃，否則不可能成功」。

黃暐瀚指出，彈劾總統的門檻分為兩關。第一關是立法院需二分之一提議、三分之二議決，「藍白可以提出，因為有62席超過57席的提議門檻，但要76席通過根本過不了」。

憲法法庭成第二道關卡 目前無法運作

即使立法院通過彈劾案，黃暐瀚表示還有第二關卡在憲法法庭。依規定憲法法庭需10位大法官才能開會、9人議決,但目前僅剩8位大法官。「你一天跟我講說要聽張學友演唱會，我行事曆一查，台灣現在就沒有張學友演唱會」。

黃暐瀚說，憲法法庭因大法官人數不足形同被廢一年，他認為當初修《憲法訴訟法》的立委都要為此負責，導致現在連行政院被指違憲都無法送釋憲。他也提到，行政院提名的大法官被立法院整批罷免，導致目前人數不足，「有民進黨立委建議接下來一次提一個，不要一次提一群被整批否決」

倒閣「辦得到但沒有用」 無法解決府院僵局

相較於彈劾的高門檻，黃暐瀚分析倒閣相對容易。倒閣只需三分之一立委提出、二分之一通過,也就是38席提出、57席通過，「藍白有62席，分分鐘的事情」。

但他也坦言，倒閣雖然辦得到，卻「無法解決彼此的衝突」。倒閣後行政院長必須請辭下台，總統可選擇解散國會重選或更換行政院長，總統可能換上潘孟安或張惇涵，「新的行政院長會聽命於總統？還是跟總統對幹？不可能後者」。因此倒閣無法改變賴清德總統與在野黨的對立僵局。

想彈劾總統？藍白倒閣重選後取得76席

黃暐瀚認為，若真想彈劾總統，「應該倒閣重選讓藍白席次超過76席才是正辦」。他以2008年為例，當時國民黨立委有81席，加上泛藍共85席，「不是不可能有76席以上」。

他表示，若倒閣重選後藍白真能取得76席，不僅可以彈劾，連罷免總統都有可能。罷免總統同樣需要76席立委通過，之後還需全國二分之一選民、約900多萬人投票，其中過半數同意才能成立，「這也是個很好的論述，如果台灣真的有六成、七成、八成人討厭他，他就很抖」。

黃暐瀚強調，藍白提彈劾不是真的有信心成功，「藍白的每個委員，包含黃國昌主席，他內心比你我都更清楚，這個彈劾是不會成功的」，但必須提出以回應支持者期待。