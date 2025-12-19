藍白想彈劾賴清德「辦不到」?黃暐瀚揭解方「倒閣重選」爭取76席
想彈劾總統？根據憲法增修條文，彈劾總統需76席立委通過，黃暐瀚指出，藍白若有信心，可以倒閣重選後取得76席
針對藍白立委擬提出彈劾總統賴清德，政治評論員黃暐瀚在廣播節目中直言「辦不到」。他分析，根據憲法增修條文，彈劾總統需立法院全體委員三分之二、也就是76席通過，但藍白目前僅62席，「除非有14位民進黨立委叛逃，否則不可能成功」。
黃暐瀚指出，彈劾總統的門檻分為兩關。第一關是立法院需二分之一提議、三分之二議決，「藍白可以提出，因為有62席超過57席的提議門檻，但要76席通過根本過不了」。
憲法法庭成第二道關卡 目前無法運作
即使立法院通過彈劾案，黃暐瀚表示還有第二關卡在憲法法庭。依規定憲法法庭需10位大法官才能開會、9人議決,但目前僅剩8位大法官。「你一天跟我講說要聽張學友演唱會，我行事曆一查，台灣現在就沒有張學友演唱會」。
黃暐瀚說，憲法法庭因大法官人數不足形同被廢一年，他認為當初修《憲法訴訟法》的立委都要為此負責，導致現在連行政院被指違憲都無法送釋憲。他也提到，行政院提名的大法官被立法院整批罷免，導致目前人數不足，「有民進黨立委建議接下來一次提一個，不要一次提一群被整批否決」
倒閣「辦得到但沒有用」 無法解決府院僵局
相較於彈劾的高門檻，黃暐瀚分析倒閣相對容易。倒閣只需三分之一立委提出、二分之一通過,也就是38席提出、57席通過，「藍白有62席，分分鐘的事情」。
但他也坦言，倒閣雖然辦得到，卻「無法解決彼此的衝突」。倒閣後行政院長必須請辭下台，總統可選擇解散國會重選或更換行政院長，總統可能換上潘孟安或張惇涵，「新的行政院長會聽命於總統？還是跟總統對幹？不可能後者」。因此倒閣無法改變賴清德總統與在野黨的對立僵局。
想彈劾總統？藍白倒閣重選後取得76席
黃暐瀚認為，若真想彈劾總統，「應該倒閣重選讓藍白席次超過76席才是正辦」。他以2008年為例，當時國民黨立委有81席，加上泛藍共85席，「不是不可能有76席以上」。
他表示，若倒閣重選後藍白真能取得76席，不僅可以彈劾，連罷免總統都有可能。罷免總統同樣需要76席立委通過，之後還需全國二分之一選民、約900多萬人投票，其中過半數同意才能成立，「這也是個很好的論述，如果台灣真的有六成、七成、八成人討厭他，他就很抖」。
黃暐瀚強調，藍白提彈劾不是真的有信心成功，「藍白的每個委員，包含黃國昌主席，他內心比你我都更清楚，這個彈劾是不會成功的」，但必須提出以回應支持者期待。
其他人也在看
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 92
明知彈劾總統不會過仍提案？她揭「藍白目的」 一句話預告結局
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》。藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，時代力量黨主席王婉諭一早揭露藍白明知不會通過卻仍要提案的目的，並直言此舉「無法解決憲政僵局。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 156
徐欣瑩宣布參選竹縣長！引「黨內互打」原因竟是鄭麗文？
論壇中心／綜合報導國民黨立委徐欣瑩今（18日）宣布參選2026新竹縣長，她強調「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，一句話惹毛新竹副縣長陳見賢，其競選辦公室砲轟「政治論述矛盾，無助於藍營團結，對基層造成二次傷害」。桃園市議員于北辰表示，國民黨要參選先看「成色」，但在主席鄭麗文當選後就破了，現在當然會有紛爭。民視 ・ 3 小時前 ・ 73
立院司委會決議：譴責綠色獨裁 將卓榮泰移送監察院彈劾
[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰不副署立法院覆議維持的財政收支劃分法，總統賴清德不公布，立法院司法及法制委員會國民黨召委翁曉玲今(18)日邀請總統府秘書長潘孟安等人備詢。不過，潘則沒有列席。委員會也隨即通過兩個臨時提案，譴責賴清德、卓榮泰「綠色獨裁」，並將卓榮泰移送監察院彈劾。 立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。 不過，總統府秘書長潘孟安則沒有出席。另外，行政院秘書長張惇涵出席前受訪表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的「財劃法」，且在強行通過後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告、完成理性的討論，那院長也不會依照憲法賦予的職權不予副署。 張惇涵說，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。行政院依照憲法規定受邀備新頭殼 ・ 1 天前 ・ 154
中共氣噗噗！美國對台軍售3500億 他曝「川普計劃」真相：太聰明
美國川普政府昨（18）日宣布向台灣出售價值111億美元（約3600億台幣）的武器裝備，創下台美史上最大規模軍售紀錄，包含8項產品，旨在強化台灣的「非對稱作戰」能力與威懾力。五角大廈強調，此舉符合美國國家利益，能支持台灣推進軍隊現代化並維持可靠防禦，更有美國官員揭露川普在第二任內對美中台關係的盤算。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 162
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 139
財劃法不副署！潘孟安不到立院報告 粉專開酸：賴清德真的很孬
針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會，邀請總統府秘書長潘孟安進行報告，卻遭到總統府方面回絕，對此臉書粉專「政客爽」開酸，整天只會賴皮的賴清德，真的很孬，因為怕被自己人總統府秘書長潘孟安打臉，宣布這一局「落荒而逃」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 72
藍白揚言彈劾賴清德 總統府：證明立院有手段制衡「沒有行政濫權」
行政院長卓榮泰不副署再修版《財劃法》，引發藍白強烈不滿，繼司法及法制委員會通過移請監察院彈劾卓榮泰後，藍白今（19）日將再對總統賴清德提出彈劾案。對此，總統府發言人郭雅慧表示，在野黨採取的手段，足以證明立法院在憲法上有手段可以制衡行政院長和總統，「任何只要合乎憲政體制，我們都會給予尊重」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 23
立院「不副署」報告潘孟安未出席！張惇涵：菩薩畏因，眾生畏果
行政院長卓榮泰決議不副署財劃法，立法院司法及法制委員會今（18）日更改議程，舉行「政院不副署對我國憲政民主之戕害與法律責任追究」專案報告，邀請總統府祕書長潘孟安等列席，但總統府表示，潘孟安並不會出席。張惇涵上午受訪回應，「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增專案報告。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59
泰軍繳獲柬埔寨中國製武器 泰國防長：不用歸還北京｜#鏡新聞
泰柬兩國的衝突持續升溫，泰國陸軍12/15指出在柬埔寨士兵所留下來的武器中，發現大量中國製的武器，其中還包括第五代反坦克飛彈，馬上引起熱議。雖然目前還沒有證據證明就是中國在秘密提供柬埔寨武器，但泰方有權保留這些武器。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 13
清德宗變法？ 國民黨質疑賴清德想君主立憲
國民黨今天（18日）召開記者會，質疑總統賴清德與行政院長卓榮泰大唱違法、違憲的「雙簧」。強調依憲法規定，對於三讀通過、且覆議失敗的法案，行政院長沒有不副署的空間；總統也沒有不公布的空間，否則就如同清朝中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
美國通知台灣逾3500億軍售案 規模歷來最大
台灣國防部18日表示，美國政府於美東時間17日17時許，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」...CTWANT ・ 1 天前 ・ 230
藍營議員挺陳亭妃掀議論！郭正亮揭背後關鍵
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名開展，民進黨立委陳亭妃、林俊憲均有意角逐台南市長，2人一度唇槍舌戰。同時，國民黨籍的台南市議員蔡育輝公開力挺陳亭妃，引林俊憲質疑藍營介入綠營黨內初選，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 17
高虹安涉貪大逆轉 劉世芳稱很快將復職 沈伯洋：莫對司法失去信心
新竹市長高虹安涉貪案昨（16）日二審宣判貪污無罪，改判使公務員登載不實罪判刑6月信傳媒 ・ 1 天前 ・ 17
驚！知名小吃店豆腐驗出違規添加 北市衛生局急下架追源頭
【記者張綵茜／台北報導】台北市衛生局最新豆製品、豆漿專案抽驗結果今（17日）出爐，共85件樣品中有7件不合格，不符規定率達8.2%，其中包含多家知名店家的豆腐、豆干與干絲產品遭檢出防腐劑苯甲酸超標或過氧化氫；衛生局已要求下架並追查來源，違者最高可罰300萬元。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
朝野《財劃法》互槓成三卡督死局？律師曝「1招」解僵局：有趣了
行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》，藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，律師王至德指出，現在就是一個三卡督的死局，並分析後續發展情形。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 7
「不副署」是以內閣制之屍還總統制之魂
金恆煒／知名文化人，曾任《中國時報》「人間」副刊主編、副總編輯與《當代》雜誌總編輯鏡報 ・ 1 天前 ・ 16
民眾黨團提案延會到明年 鍾佳濱:保護傘撐到明年也沒用
政治中心／綜合報導民眾黨團提案，立院會期延長到明年1月31號，等於讓捲入狗仔疑雲的立委黃國昌，做到任期最後一天，民進黨立委鍾佳濱狠酸，保護傘就算撐到明年也沒有用，透過延長會期來取得保護，大可不必，也讓黨團協商以破局收場。民眾黨團提案，將本會期延長到明年1月31日，黨團協商才剛開始，朝野就沒有共識。立委(民眾) 陳昭姿：「軍人待遇條例跟警察人員人事條例，已經經過三讀通過，總統府公告，但行政院竟然以釋憲為由，拒絕編列相關預算。」立委(民) 陳培瑜：「當你們口口聲聲說要幫警消相關加預算，這些費用的時候，可是我要問基本的國安實力都沒有，幾位委員都有提出國安法案一樣被擋，超過七、八百次，到底是因為怕中共生氣，還是因為怕你們背後的這個大老闆生氣。」民眾黨團提案立院會期延長到明年1月31號，最後協商破局（圖／民視新聞）民進黨質疑，如果要好好討論，為什麼把一堆法案抽出來逕付二讀，鍾佳濱也批評，立院自己不審預算卻要延會，顯得理虧浪費公帑，還跟主席黃國昌槓上，爆發口角。立委(民) 鍾佳濱vs.民眾黨團總召黃國昌：「剛剛請議事人員回答的還沒講呢，剛剛我已經幫議事人員回答過了，對不起不是主席的權限，我是問議事人員，不好意思主持會議當然是主席的權責，你沒有權利指揮議事同仁，我可不可以請，你又不在指揮訴訟，我是問議事人員。」最後協商破局，但民眾黨提出延會，等於讓捲入狗仔疑雲的黃國昌，做到任期最後一天，檢調最近才首度約談狗仔頭，還傳出調查局三度聲請搜索票，民進黨批評，延會只是讓司法保護傘，撐好撐滿。民進黨立委鍾佳濱（圖／民視新聞）立委(民) 鍾佳濱：2月1號開始之後，沒有立法委員的身份，其實保護傘就算撐到了明年也是沒有用的，所以在這裡還是善意提醒，各種想要無所不用其極，延長立法院會期以取得保護的立法委員，如果有這種想法大可不必。」雙方無共識，協商才15分鐘就宣告散會。因延會提案已過一個月協商期，週五院會就能表決，在藍白人數優勢下，結果不難想見。原文出處：民眾黨團提案延會到明年 鍾佳濱：保護傘撐到明年也沒用 更多民視新聞報導翁曉玲「被打臉」先生慘了？徐嶔煌加碼曬照網笑翻藍白喊彈劾總統！律師揭「3條件」嗆：欲練神功、必先自宮中國學者誑言讓台北變成二線城市？ 梁文傑以「台灣人均GDP」打臉了民視影音 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
藍白合？高虹安復職新竹市長拚連任 國民黨將禮讓
新竹市長高虹安涉貪污案高院二審改判無罪，明年可望爭取連任。國民黨組發會主委李哲華17日表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
賴卓毀憲 藍白決定對賴總統、卓院長提出彈劾
(記者黃啟明台北報導)針對賴卓政府對立法院通過法案，不副署、不執行，台灣民眾黨以卓榮泰違法亂紀、踐踏憲政民主，在野共同提案請監察院彈劾，提案通過！「德意志執行長」當得太開心，忘了自己還是行政院...自立晚報 ・ 6 小時前 ・ 35