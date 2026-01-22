藍白想擋台美關稅15％？她曝就算只改1個字 恐破局成「毀約關鍵」

政治中心／施郁韻報導

在台灣談判團隊的努力下，台美關稅敲定15％。圖左至右為政委楊珍妮、行政院副院長鄭麗君、我國駐美代表俞大㵢。（圖／翻攝自Taiwan in the US臉書）

行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮率團到美國談判，在台灣談判團隊的努力下，台美關稅敲定15％，以及232條款晶片最惠國待遇，但傳出藍白揚言杯葛。對此，反紫光奇遊團成員許美華表示，藍白想針對台美關稅協定的2500億美元政府信用擔保挑毛病，她則建議不要找這個麻煩，哪怕只是想改一個字，都可能成為「毀約」的關鍵。

許美華在臉書發文表示，聽說藍白立委要針對台美關稅協定挑毛病、找麻煩。她談及關於國際談判與合約的基本知識，任何國際大企業間的商業談判，都是極其複雜、嚴謹的工程，尤其是最後談定要簽約的內容，都是厚厚一本、律師寫得滴水不漏。「更不要說，不同國家之間的談判，架構的複雜性，更是一般人難以想像。」

廣告 廣告

許美華提到，就像這次的台美關稅談判，最後談好的協議，合約條件和內容，更是錯綜複雜、環環相扣。「整個台美關稅協議，是經過長達九個月、40次實體加線上會議、無數反覆折衝後的條件組合。這樣的協議結果，是無法分拆的，要就是整包拿走，不要就是全部不要。」

許美華直言，談判結果好得出乎我意料之外，不只是關稅15%、不疊加，比照日韓歐盟主要對手競爭國，且根據232授權美國總統的國安條款，「美國政府為了重組本土半導體供應鏈，已經將台灣半導體，牢牢綁定為美國最重要的合作戰略夥伴。」

許美華表示「而台積電也因為AI浪潮的瘋狂需求，急需擴大產能，增加在美投資，承諾未來多蓋五個廠，剛好呼應美國政府對晶片製造重返美國的迫切渴望。

許美華說，台灣是第一個得到半導體最惠國待遇的國家，讓承諾投資金額更高、回報條件更嚴苛的南韓、日本震驚不已。「更驚喜的是，過去十年，台灣因為沒有簽訂FTA，傳產被日韓壓著打的死局一夕破解，之前許多傳產輸美高達20至25%的關稅，一次降到15%，跟日韓拉齊，台灣傳產一片歡呼。」

許美華提到，「在幾乎挑不出毛病的情況下，聽說藍白立委現在，想針對台美關稅協定的2500億美元政府信用擔保挑毛病。如果藍白立委真的想要找這個麻煩，我是建議不要，因為戳這個真的太沒有商業知識了。台灣對美承諾投資2500億美元，台積電去年四月時，已經包了1650億，這次再加碼五個廠，投資總額上看2000億；2500億扣掉台積電的2000億，剩下的500億，隨便加一加中油採購、還有台灣其他半導體供應鏈，三兩下就解決了。台積電、中油、台灣半導體大廠，這些大公司如果要借錢，銀行搶著借錢還要排隊呢，哪裡還需要台灣政府的信用擔保？」

最後她直言，「『Deal breaker』意思是『破局因素』、『毀約的關鍵條件』。如果藍白立委要找台美關稅協議的任何麻煩，不管是只要改某一條條文，甚至是只想改一個字，那都是『Deal breaker』。意思就是，台美關稅協議要就這樣，改任何內容就是破局，那些半導體傳產全世界最惠國好條件，全部沒有！」

更多三立新聞網報導

回應總預算辯論 國民黨拋對戰組合「三長戰三長」：首戰傅崐萁對卓榮泰

曝「台灣模式」2500億信保來源 賴清德：不會排擠國內中小微企業額度

鄭麗君選台北市長？吳思瑤讚「最亮眼強棒」：但尊重當事人意願不強迫

鄭麗君選台北市長？黃暐瀚：我個人判斷，機率直線上升

