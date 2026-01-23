藍白想杯葛台美關稅協議！王婉諭示警：表決結果將大大影響產業界

台美關稅談判達成協議，藍白齊喊「掏空台灣」、「喪權辱國」，還揚言杯葛。（示意圖） 圖：張良一 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台美關稅談判達成協議，確定調降為15%且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，還有232條款晶片最惠國待遇，各大產業一片叫好，國民黨主席鄭麗文卻嗆「有什麼好高興？」民眾黨前主席柯文哲也批「把台灣賣給美國」，藍白齊喊「掏空台灣」、「喪權辱國」，還揚言杯葛。對此，時代力量黨主席王婉諭示警：「立法院表決的結果，將會大大的影響產業界。」

王婉諭在臉書發文寫道：「台美關稅談判，其實還沒真的結束。上週，台美談判團隊雖然已經達成重要共識，讓台灣拿到『最惠國待遇』，用比日、韓更低的投資門檻，換到一樣的關稅條件。不過，在正式簽署『台美對等貿易協議』之前。雙方還要針對美方『汽車、醫材、基改食品、美豬美牛』等商品的關稅及非關稅貿易障礙進行討論。」

王婉諭指出：「當中，當然也包含了許多人最關心的汽車關稅課題。而且，在正式簽署的三十天內，協議將會由行政院轉至立法院審議。重點來了。依照過去的慣例，這類貿易協定，立法院原則上採「包裹審查、整體表決』。也就是說，立院將不會逐條討論、表決，只能選擇『通過』或『否決』協議。這將會成為一場巨大的政治豪賭。」

王婉諭續指：「國民黨、民眾黨已經搶先把這次談判，定調成『掏空台灣』、『喪權辱國』，那屆時的投票結果會是什麼？我真的只能打上一個大大的問號。談判結果大致底定後，不論商總、工總、工具機公會，都給予相當正面的評價。但立法院表決的結果，將會大大的影響產業界。」

對此，網友紛紛留言回應：「白藍最好不要鬧喔，否決就是跟台灣股民還有傳產從業者過不去」、「藍白把關，保證讓台灣斷手斷腳」、「罷免是對的」、「當初罷免失敗現在全民自食惡果」、「若藍白封殺，產業會先跳腳，得罪多少企業主，尤其五金半導體機械業。間接影響勞工就業，他們敢蠻幹嗎？」、「幾天前中共的態度，已經預告答案了。」

