藍白想邀賴清德赴立院說明1.25兆軍購 蕭美琴：依照憲政程序

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德日前拋出，面對中共頻繁侵台，未來8年將投入1.25兆國防特別預算，藍白擬邀賴清德赴立法院做國情報告。對此，副總統蕭美琴今（29）日表示，「依照憲政程序」，總統府也說，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。

行政院會27日通過由國防部提出的1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，後續將送立法院審議。不過，國民黨立院黨團副書記長林沛祥就提出，可邀賴清德總統赴立法院做國情報告，民眾黨立委張啓楷也提出相同主張，認為賴總統應親自說明軍購細項。

廣告 廣告

蕭美琴今早出席「環保永續健行，低碳健康山林」淨山活動，被媒體問到，針對1.25兆國防特別預算，在野想邀總統赴立法院進行國情報告，是否接受？蕭美琴僅回應「依照憲政程序」，便快步離去。

此外，總統府發言人郭雅慧28日指出，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。

郭雅慧表示，目前相關主張屬於個別立法委員的意見，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。

更多FTNN新聞網報導

「北京2027完成武統準備」講稿被修改挨轟 陳水扁聲援：避免誤解哪裡錯了？

徐斯儉任國防部軍政副部長 賴清德盼「為國防革新與強化注入新動能」

賴清德增加1.25兆國防預算挨轟 綠黨團盼在野支持：不能等颱風走才做防颱準備

